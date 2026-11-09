Relazione con spia cinese: CEO NVIDIA sotto indagine (update)

Dopo le indiscrezioni che circolavano da alcuni giorni è arrivata la conferma dal diretto interessato. Jensen Huang ha informato i dipendenti sulla sua relazione extraconiugale, senza tuttavia indicare il nome della donna. Si tratta di Alice Huang (o Huang Le), ex dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore che avrebbe venduto i chip di NVIDIA in Cina. Il consiglio di amministrazione dell’azienda californiana ha avviato un’indagine.

Esportazione illegale e spionaggio cinese

La storia inizia oltre un anno fa, quando il New York Times ha rivelato i frequenti incontri tra il CEO di NVIDIA e Alice Huang. Quest’ultima era una dirigente di Megaspeed, nata nel 2023 come spin-off di 7Road, azienda cinese con investitori vicini al governo.

Megaspeed ha acquistato migliaia di chip di NVIDIA. Il Dipartimento del Commercio ha avviato un’indagine perché alcuni chip sarebbero stati utilizzati in data center in Malesia e Indonesia con clienti cinesi o trasferiti direttamente in Cina, come riportato anche da Bloomberg a dicembre 2025. Ciò rappresenterebbe una violazione delle regole sulle esportazioni dagli Stati Uniti.

L’intelligence statunitense aveva sospettato l’esistenza di una relazione romantica tra il CEO di NVIDIA e l’ex dirigente di Megaspeed e stabilito che Alice Huang è in realtà una spia del Ministero della Sicurezza di Stato.

Jensen Huang ha ammesso ieri sera la sua relazione extraconiugale, chiedendo scusa alla moglie e ai dipendenti. Il CEO ha inoltre confermato l’avvio di un’indagine da parte del consiglio di amministrazione. Nel comunicato viene tuttavia sottolineato che non sono stati compromessi segreti commerciali o la sicurezza nazionale.

Il CEO ha ricevuto il sostegno di Donald Trump. Come è noto, il Presidente degli Stati Uniti ha revocato le restrizioni sulle esportazioni dei chip introdotte dalla precedente amministrazione e autorizzato la vendita in Cina delle GPU H200 in cambio del 25% sui guadagni.

Alcuni politici repubblicani hanno chiesto un incontro con Jensen Huang al Congresso. Dal 3 gennaio ci sarà una maggioranza democratica. Quasi certamente verrà avviata un’indagine nei confronti di NVIDIA.

Aggiornamento: il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che le accuse di spionaggio sono false.