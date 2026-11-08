SpaceX Starship: doppia cattura con il 15esimo volo

SpaceX ha comunicato la data del 15esimo volo di test per Starship e gli obiettivi principali. Il lancio del razzo è previsto alle ore 16:45 (le 23:45 in Italia) del 13 novembre. Come anticipato da Elon Musk, oltre al volo orbitale completo ci sarà un altro importante obiettivo, ovvero la cattura di entrambi gli stadi. Questa manovra è fondamentale per incrementare la frequenza dei lanci e il successo delle missioni lunari, a partire da Artemis IV.

Dettagli sul 15esimo volo di Starship

Il 15esimo volo erediterà diversi obiettivi del precedente di fine settembre. Il secondo stadio (Ship 42) raggiungerà un’altitudine di circa 275 Km e completerà 14 orbite intorno alla Terra in circa 22 ore. Come avvenuto durante il 14esimo volo sono previsti numerosi controlli prima e dopo l’inserimento orbitale. In caso di problemi verrà effettuato un rientro anticipato.

Dopo la separazione (hot staging), il primo stadio (Super Heavy Booster 22) tornerà al sito di lancio e verrà tentata la cattura con le “braccia” della torre Mechazilla. Questa manovra è stata eseguita con successo tre volte (voli 5, 7 e 8). Il secondo stadio rilascerà in orbita 26 satelliti Starlink di terza generazione, tre dei quali montano videocamere che serviranno per inviare immagini dello scudo termico.

Dopo aver completato le 14 orbite, Ship 42 ritornerà sulla Terra e, per la prima volta, verrà tentata la cattura con Mechazilla. Se non ci saranno problemi, ciò avverrà circa 22 ore e 32 minuti dopo il lancio. L’ampio intervallo di tempo permetterà di usare solo la base di lancio Pad 2 (Pad 1 è in ristrutturazione). Ovviamente, in caso di malfunzionamenti o danneggiamento della torre durante la cattura del primo stadio, Ship 42 cadrà nell’Oceano.