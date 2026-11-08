Base lunare: NASA sceglie 8 aziende per missioni cargo

La NASA ha annunciato i nomi delle 8 aziende scelte per le future missioni cargo sulla Luna. Forniranno servizi di trasporto e lander necessari alla costruzione e all’operatività della base lunare al Polo Sud. L’agenzia spaziale statunitense ha inoltre comunicato che procede lo sviluppo del rover PROMISE. A fine ottobre è stato pubblicato un aggiornamento sui rover, il primo dei quali sarà VIPER.

Trasporto, esplorazione e infrastrutture

Per rafforzare la rete di lander cargo a supporto della base lunare sono state scelte 8 aziende che forniranno servizi di trasporto per carichi utili della NASA di natura scientifica, tecnologica o infrastrutturale. Si tratta di Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX e Voyager Technologies. I contratti hanno una durata di 10 anni e un valore totale di 10 miliardi di dollari.

La realizzazione di un’infrastruttura per una base lunare richiederà una solida rete di trasporto tra la Terra e la Luna. Serviranno quindi veicoli di trasferimento orbitale per il trasporto merci nello spazio e lander per il trasporto di rifornimenti, attrezzature e infrastrutture sulla superficie lunare.

Alcune missioni verranno lanciate con i razzi New Glenn di Blue Origin, Terran R di Relativity Space e Falcon 9 di SpaceX. I veicoli destinati al trasporto nello spazio per queste missioni saranno forniti da Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space e Quantum Space. SpaceX lancerà satelliti di comunicazione con il razzo Starship nel 2028. Serviranno come dimostrazione della futura rete di comunicazione tra astronauti, base lunare e controllo missione sulla Terra.

La NASA ha inoltre scelto Honeybee Robotics (sussidiaria di Blue Origin), Redwire e Yank Technologies per la fornitura delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di miniCAST (Mini-Communications and Solar Tower), sistemi che combinano alimentazione e comunicazione.

Continua infine lo sviluppo di PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration), un rover simile a Perseverance con alimentazione nucleare. Potrà quindi funzionare anche di notte. Verrà lanciato nel 2028 da Blue Origin e portato sulla Luna con il lander Blue Moon Mark 1.