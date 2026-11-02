Hubble Space Telescope: missione di salvataggio della NASA?

Hubble Space Telescope è in orbita da oltre 36 anni. Non potrà però rimanere operativo per sempre, in quanto entrerà nell’atmosfera terrestre tra circa 10 anni (in base alle stime attuali) e verrà distrutto. La NASA vuole posticipare l’addio al telescopio con l’aiuto di aziende private. L’obiettivo dell’agenzia spaziale statunitense è spingerlo verso un’altitudine più sicura.

Cercasi aziende per missione di salvataggio

Hubble Space Telescope è stato lanciato il 24 aprile 1990 con lo Space Shuttle Discovery. Tra dicembre 1993 e maggio 2009 sono state eseguite cinque missioni di servizio con altrettanti Space Shuttle per correzione orbita, sostituzione di componenti e riparazioni. L’ultimo incremento dell’altitudine è avvenuto nel 2002 con lo Space Shuttle Columbia (che esploderà durante il rientro nel 2003).

Circa quattro anni fa, Jared Isaacman (attuale amministratore della NASA) aveva proposto una missione di servizio con la navicella Crew Dragon di SpaceX, ma il progetto è stato abbandonato. Ora la NASA cerca aziende che possano effettuare missioni per tre obiettivi: portare Hubble ad un’altitudine di sicurezza, sostituire eventuali componenti danneggiati e spingere il telescopio verso l’atmosfera per un rientro controllato.

Isaacman ha dichiarato:

Hubble ha ancora davanti a sé importanti traguardi scientifici, e dovremmo valutare ogni opportunità ragionevole per far sì che continui a produrre risultati il ​​più a lungo possibile. Se esistono soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose per prolungare la vita di una risorsa già in orbita, abbiamo il dovere, nei confronti dei contribuenti americani e della comunità scientifica, di esplorarle. Estendere la vita operativa di Hubble significherebbe ottenere più scoperte, più risultati scientifici e maggiori opportunità per ampliare la nostra comprensione dell’universo.

Le aziende interessate possono inviare una proposta entro il 30 novembre. Hubble si trova attualmente a circa 470 Km di altitudine. In base alle ultime stime rientrerà nell’atmosfera tra il 2033 e 2034. La missione di salvataggio, che dovrebbe avvenire entro il 2032, prevede di portare il telescopio a circa 600 Km di altitudine.

Sicuramente non ci saranno astronauti a bordo del veicolo spaziale, ma sarà una missione robotica, simile a quella per il Neil Gehrels Swift Observatory (fallita). Altrettanto sicuramente non verrà usata una Dragon, in quanto SpaceX ritirerà le navicelle entro il 2030.