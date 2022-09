SpaceX potrebbe spostare il telescopio Hubble

Hubble è ancora attivo dopo oltre 32 anni dal lancio. La NASA ha ora ipotizzato di estendere la sua operatività con l’aiuto di SpaceX. L’agenzia spaziale statunitense ha avviato uno studio per valutare la possibilità di spostare il telescopio in un orbita più alta con una navicella Dragon. Ciò potrebbe avvenire durante una missione del programma Polaris.

La vita di Hubble potrebbe durare altri 20 anni

Hubble è stato lanciato il 24 aprile 1990 ed è entrato in servizio il 20 maggio 1990. L’orbita iniziale era a circa 600 Km dalla Terra. Oggi si trova invece a circa 540 Km di altitudine. In base alla velocità di decadimento orbitale attuale, il telescopio dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre entro il 2037. Ciò avverrà tuttavia in maniera controllata (un veicolo spaziale lo spingerà nella giusta direzione).

Il Project Manager Patrick Crouse ha dichiarato che la vita di Hubble potrebbe durare da 15 a 20 anni in più, se venisse riportato alla sua altitudine originaria. Gli Space Shuttle, utilizzati per cinque missioni di servizio (correzione orbita, sostituzione di componenti e riparazioni), sono andati in pensione nel 2011. La NASA ha quindi pensato di chiedere aiuto a SpaceX.

Lo studio preliminare permetterà di valutare la possibilità di usare una navicella Dragon (modificata) per spingere Hubble in un orbita più stabile. L’azienda di Elon Musk potrebbe sfruttare una futura missione del programma Polaris (la prima è prevista a marzo 2023). Lo studio di fattibilità (al quale possono partecipare altre aziende) avrà una durata massima di sei mesi.