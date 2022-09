Starlink: velocità superiore alla banda larga in Italia

Ookla ha pubblicato i dati sulle prestazioni di Starlink nel secondo trimestre 2022, evidenziando una diminuzione delle velocità in quasi ogni paese. Nonostante ciò, il servizio di SpaceX offre in Italia prestazioni superiori alle tradizionali reti terrestri a banda larga. Elon Musk aveva promesso miglioramenti entro fine 2021.

Starlink in Italia: 97 Mbps in download

I dati pubblicati da Ookla sono stati ottenuti con il noto servizio Speedtest. Dopo aver effettuato un confronto tra le prestazioni del secondo trimestre 2022 e del secondo trimestre 2021, l’azienda ha notato una diminuzione della velocità media in download compresa tra il 9% e il 54%. Una possibile causa è l’aumento del numero di abbonati e quindi della congestione dovuta alla ridotta capacità di rete.

In base alle rilevazioni di Ookla, le prestazioni in Europa sono migliori rispetto agli Stati Uniti. Al primo posto c’è il Portogallo con circa 123 Mbps in download e 28,5 Mbps in upload. L’Italia si colloca a metà classifica con 97 Mbps in download e 18 Mbps in upload. Per alcuni utenti si tratta di prestazioni superiori alle connessioni FTTC. Secondo Ookla, le velocità medie combinate dei provider terrestri sono 53,5 Mbps in download e 18,9 Mbps in upload.

In ogni caso, le prestazioni sono inferiori a quelle teoriche (fino a 200 Mbps in download) e a quelle promesse da Elon Musk.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Miglioramenti in termini di velocità e copertura sono previsti con il lancio di altri satelliti 1.5 e dei futuri satelliti 2.0. Per questi ultimi si dovrà attendere ancora diversi mesi (o anni), in quanto servono tutte le autorizzazioni e Starship.

