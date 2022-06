Starlink di SpaceX per il gaming: funziona?

Da qualche settimana, SpaceX di Elon Musk offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio Starlink per poter agganciare i suoi satelliti anche in movimento. Una formula “per camper”, disponibile a un prezzo più elevato rispetto a quello standard. C’è chi ha deciso di sottoporla a un test in ambito gaming, per capire come si comporta in termini di velocità e latenza durante l’esecuzione dei giochi.

Il gaming con la connessione di Starlink

Lo ha fatto TTTHEFINEPRINTTT, content creator piuttosto celebre su piattaforme come YouTube e Twitch. Qui sotto il video della prova, da guardare in streaming nella sua versione integrale (la durata supera i 16 minuti).

A chi non ha un quarto d’ora da investire nella visione riassumiamo che, dopo alcuni minuti necessari per il processo di installazione, tutto funziona a dovere. Conducendo uno speed test il risultato è piuttosto incoraggiante, nonostante la connessione sia effettuata in modalità wireless e non tramite cavo (e letteralmente nel mezzo del nulla): 165,16 Mbps in download e 7,35 Mbps in upload con 7 ms di latenza al primo tentativo, 77,72 Mbps in download, 7,45 Mbps in upload e 55 ms di latenza al secondo.

Il gioco scelto per cimentarsi in un test vero e proprio è Overwatch. Come ben sa chi conosce lo sparatutto in prima persona di Blizzard, con una connessione poco reattiva è quasi impossibile uscire indenni dagli scontri multiplayer con i nemici.

