Starlink: servizio per camper a prezzi più alti

Dopo aver annunciato la portabilità e la disponibilità in 32 paesi, SpaceX ha aggiunto un’altra opzione al suo servizio di connettività. Gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento specifico a Starlink per camper. Anche in questo caso però non è possibile l’uso in mobilità.

Starlink per camper a 124 euro/mese

La funzione di portabilità è associata al servizio standard, per il quale è necessario specificare l’indirizzo di residenza. SpaceX garantisce la qualità della connessione solo per questo indirizzo. È necessario pagare un extra di 25 dollari/mese per evitare la disattivazione.

Starlink per camper non è invece vincolato ad una posizione geografica fissa. Tuttavia, l’azienda di Elon Musk garantisce velocità più elevate e latenza più bassa solo nelle aree contrassegnate come “disponibili” sulla mappa. La qualità del servizio sarà inferiore nelle aree “lista di attesa” durante le ore di picco.

Starlink for RVs can be used anywhere Starlink provides service and is ideal for camping and other activities in rural or remote locations where internet access has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/tWDPs3JDWK pic.twitter.com/qQrno7nyFs — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2022

Il vantaggio principale di Starlink per camper è la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento. Gli utenti eviteranno quindi l’addebito se non usano il servizio per determinati mesi. Non esiste nessuna lista di attesa, pertanto è possibile effettuare subito l’ordine e attendere la consegna del kit a domicilio. In Italia è già disponibile. I costi fissi sono gli stessi del servizio standard, ovvero 644 euro per l’hardware e 75 euro per imballo e spedizione. L’abbonamento aumenta invece da 99 a 124 euro/mese.

La velocità in download è compresa tra 50 e 250 Mbps, mentre la latenza è di circa 20 millisecondi. Si tratta chiaramente di prestazioni nettamente inferiori a quelle offerte da molti servizi terrestri in fibra ottica, ma sicuramente accettabili per gli utenti che abitano in zone non coperte da reti a banda larga.

