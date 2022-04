Hawaiian Airlines: connettività WiFi con Starlink

Hawaiian Airlines ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con SpaceX per offrire ai passeggeri una connettività WiFi gratuita attraverso la costellazione di satelliti Starlink. Un accordo simile è stato siglato da JSX, un’azienda che offre voli charter. Hawaiian Airlines è quindi la prima grande compagnia aerea commerciale. Non sono noti però i termini economici.

Streaming sugli aerei di Hawaiian Airlines

Jonathan Hofeller, Vice Presidente di SpaceX, aveva confermato a giugno 2021 che l’azienda era in trattative con diverse compagnie aeree intenzionate ad utilizzare il servizio Starlink sui voli di linea e quindi ad offrire una connessione WiFi ai passeggeri. Per consentire un collegamento stabile è tuttavia necessario sfruttare la comunicazione laser inter-satellite (disponibile a partire dall’anno scorso con le versioni 1.5) e incrementare il numero di satelliti (attualmente sono oltre 2.100).

Hawaiian Airlines offrirà il servizio a partire dal 2023 sui voli tra le isole Hawaii e verso Stati Uniti, Canada e Asia. I passeggeri potranno accedere gratuitamente ad Internet sugli aerei Airbus A330 e A321neo, oltre che sui prossimi Boeing 787-9. Sarà quindi possibile lavorare, giocare e guardare un film in streaming, sfruttando la connessione a banda larga via satellite. Non sono note tuttavia le prestazioni. La versione terrestre di Starlink raggiunge i 200 Mbps in download (teorici).

L’accesso al servizio sarà immediato. I passeggeri non dovranno effettuare nessuna registrazione. Hawaiian Airlines e Starlink hanno già avviato i primi passi per l’implementazione. La connessione WiFi a bordo degli aerei è un mercato da miliardi di dollari, quindi potrebbe attirare altre aziende, come OneWeb e Amazon (Project Kuiper).