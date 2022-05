Starlink di SpaceX è ora disponibile in 32 paesi

Si amplia il raggio d’azione di Starlink, servizio di connettività messo a disposizione da SpaceX di Elon Musk, da oggi ufficialmente disponibile in 32 paesi di tutto il mondo. Tra questi figura anche l’Italia. La mappa completa è disponibile sulle pagine del sito ufficiale.

SpaceX sta portando Starlink in tutto il mondo

Prosegue dunque il rollout a livello globale, dopo aver raggiunto 12 territori nel settembre 2021 e un totale pari a 25 nel febbraio 2022. L’annuncio di oggi è arrivato dal profilo Twitter della società.

Starlink è ora disponibile in 32 paesi in tutto il mondo. Le persone che effettuano un ordine dalle aree contrassegnate come “disponibile” riceveranno il loro Starlink immediatamente.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Qual è il prezzo da sostenere per poter agganciare i satelliti di Starlink dall’Italia? Prendendo come esempio un qualsiasi indirizzo nella città di Roma, si pagano 644 euro per le componenti hardware e 75 euro per la spedizione, arrivando così a 719 euro. Rispetto a quanto riportato su queste pagine alla fine della scorsa estate c’è stato un notevole rincaro. Alla spesa si deve poi aggiungere un canone mensile pari a 99 euro.

Con tutta probabilità, chi è raggiunto da una connettività in fibra (quella di JustSpeed o di Vodafone, ad esempio) difficilmente sceglierà una soluzione di questo tipo.

La velocità dichiarata della connessione varia tra 50 e 250 Mb/s in download, con una latenza inferiore ai 20 ms nella maggior parte delle location. Nelle aree congestionate potrebbero verificarsi rallentamenti. Ricordiamo ad ogni modo che la soluzione proposta da Starlink è pensata per coloro che si trovano nelle zone non coperte dalle infrastrutture tradizionali e che ancora si trovano a dover fare i conti con la piaga del divario digitale.

Di recente, SpaceX ha introdotto anche la possibilità di spostare l’antenna in un luogo diverso rispetto a quello di residenza. Così facendo, ha risposto alle esigenze manifestate da coloro che si trovano spesso in viaggio. L’accesso alla portabilità ha però un costo extra non indifferente.

