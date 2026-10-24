Artemis III: nuovi dettagli sulla missione del 2027

Durante la conferenza stampa di ieri sera, la NASA ha fornito nuovi dettagli sulle prossime missioni Artemis. Prima di Artemis IV (attualmente prevista all’inizio del 2028, ma potrebbe essere posticipata a fine 2028) dovrà essere testata la procedura di docking tra la navicella Orion e i lander di Blue Origin e SpaceX in orbita terrestre bassa durante la missione Artemis III (attualmente prevista nel terzo trimestre 2027).

Descrizione della missione Artemis III

Per la missione Artemis III, che durerà 14 giorni, verranno utilizzati tre diversi razzi per portare in orbita tre diversi veicoli spaziali. È necessaria quindi una perfetta coordinazione tra NASA, Blue Origin e SpaceX per un’impresa mai tentata prima. Uno dei quattro astronauti è Luca Parmitano. Dopo l’anticipazione durante un congresso in Turchia, la NASA ha fornito tutti i dettagli.

La missione inizierà con il lancio di una versione di test del Blue Moon MK2. Blue Origin userà ovviamente il suo razzo New Glenn. Il lander raggiungerà un’altitudine di circa 440 Km (può rimanere in orbita fino a 30 giorni). Dopo alcuni giorni verrà lanciata la navicella Orion con il razzo SLS (Space Launch System). Durante i primi due giorni, gli astronauti eseguiranno tutte le operazioni propedeutiche al docking.

Dopo il docking, gli astronauti entreranno nel lander ed effettueranno vari controlli dei sistemi di bordo nei due giorni successivi. Il veicolo di test possiede avionica, software, sistemi di controllo del volo, tecnologie per la cabina dell’equipaggio e funzioni di supporto vitale come quelle del lander che arriverà sulla Luna. Gli astronauti ritorneranno quindi nella Orion (che verrà infine separata dal lander).

Successivamente verrà lanciato il razzo Starship di SpaceX. Lo stadio superiore raggiungerà un’altitudine di circa 380 Km. Dopo il docking con Orion non è previsto l’ingresso degli astronauti. La separazione avverrà circa due ore dopo. Gli astronauti rimarranno in orbita altri cinque giorni, durante i quali testeranno le tute spaziali ed eseguiranno varie dimostrazioni scientifiche.