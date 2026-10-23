Ritorno sulla Luna: nuove informazioni dalla NASA

La NASA fornirà nuove informazioni sulle prossime missioni Artemis durante la conferenza stampa di oggi. Durante una presentazione all’Astronautical Congress di Antalya (Turchia), il responsabile del programma HLS (Human Landing System) ha svelato alcuni dettagli sui lander di SpaceX e Blue Origin che verranno utilizzati per ritornare sulla Luna nel 2028.

Chi porterà gli astronauti sulla Luna?

Come è noto, la NASA ha scelto Blue Origin e SpaceX per lo sviluppo di due lander, ovvero Blue Moon MK2 e Starship, rispettivamente. Il lander di Blue Origin verrà portato in orbita dal razzo New Glenn (lanciato dal Kennedy Space Center), mentre quello di SpaceX è il secondo stadio di Starship (lanciato da Starbase e dal Kennedy Space Center).

La missione Artemis III prevede il test del sistema di docking tra i lander e la navicella Orion portata nella spazio dal razzo SLS (Space Launch System). Come già spiegato a metà luglio, i lanci verranno effettuati con un ordine preciso. I quattro astronauti, tra cui l’italiano Luca Parmitano, entreranno solo nel Blue Moon MK2.

Attualmente, la missione Artemis III è prevista nel terzo trimestre 2027, mentre l’allunaggio con la missione Artemis IV è prevista all’inizio del 2028. Fino ad allora, SpaceX dovrà completare la cabina per gli astronauti, catturare entrambi gli stadi di Starship (il primo tentativo verrà fatto con il 15esimo volo di test) e, nel primo trimestre 2027, effettuare la dimostrazione del trasferimento di propellente in orbita tra due Starship.

Blue Origin dovrà innanzitutto completare la riparazione della base di lancio danneggiata dall’esplosione del New Glenn e quindi riprendere i lanci (anche della versione 9×4 del razzo). Nel frattempo verranno realizzati e testati i motori BE-7 e BT-7. Nel primo trimestre 2027 è previsto il lancio del Blue Moon MK1 che porterà sulla Luna il rover VIPER.

Prima di Artemis IV sono previste due dimostrazioni di allunaggio dei lander senza equipaggio: quarto trimestre 2027 per Starship, primo trimestre 2028 per Blue Moon MK2. In base ai risultati ottenuti, la NASA sceglierà il lander che riporterà gli astronauti sulla Luna nel 2028, a distanza di oltre 55 anni dalla missione Apollo 17 (7-19 dicembre 1972). Per Artemis V (fine 2028) dovrebbe essere utilizzato il lander escluso da Artemis IV.