La NASA ha fornito aggiornamenti sul design di Space Reactor-1 (SR-1) Freedom, la navicella a propulsione nucleare che verrà lanciata entro dicembre 2028 per raggiungere Marte. Gli esperti dell’agenzia, del Dipartimento dell’Energia (DOE) e dei fornitori hanno stabilito alcune modifiche rispetto al progetto originario. La NASA cerca inoltre partner per la progettazione di un reattore nucleare sulla Luna entro il 2030.

Scelti gli elementi principali di SR-1 Freedom

SR-1 Freedom utilizzerà il Power and Propulsion Element (PPE) del Lunar Gateway, la stazione spaziale (cancellata) che doveva orbitare intorno alla Luna. Utilizza tre propulsori elettrici ad effetto Hall. Oltre che dai pannelli solari, l’elettricità verrà fornita da un reattore a fissione nucleare. Raggiungerà Marte circa 655 giorni dopo il lancio e rilascerà la capsula SkyFall, all’interno della quale ci saranno tre elicotteri simili a Ingenuity.

Dopo aver annunciato il concept a fine marzo, la NASA ha lavorato con i partner per definire il design finale della navicella. Una significativa modifica riguarda l’elemento strutturale che separa il reattore nucleare dal PPE. È ora più corto, quindi consentirà la riduzione del peso e la semplificazione dell’assemblaggio.

Gli esperti della NASA e del DOE hanno inoltre stabilito che, grazie a miglioramenti nella schermatura e nella progettazione del veicolo spaziale, il reattore potrà essere collocato più vicino al resto della navicella. Ciò semplificherà l’integrazione, garantendo al contempo la protezione dalle radiazioni necessaria per l’elettronica di bordo e per il carico utile della missione SkyFall.

Verrà inoltre aggiornato il sistema di comunicazione del PPE con l’uso di antenne in banda X che invieranno i dati alla Deep Space Network. Gli esperti della Johns Hopkins University svilupperanno invece il sistema di smaltimento del calore generato dal reattore nucleare.

I risultati ottenuti con SR-1 Freedom verranno utilizzati per la costruzione del Lunar Reactor-1 (LR-1), un piccolo reattore nucleare che genererà 20 kW di elettricità sulla Luna. La NASA cerca ora partner per la sua progettazione. Le proposte dovranno pervenire entro il 21 dicembre.