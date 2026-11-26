La Casa Bianca ha chiesto al Congresso di approvare un budget aggiuntivo di 2 miliardi di dollari per il programma Artemis. Nel documento inviato dal Dipartimento della Difesa è scritto che questi fondi servono per rispettare la roadmap, ovvero ritornare sulla Luna entro il 2028. Ci sono tuttavia diverse incognite che riguardano soprattutto Starship e Orion.

Quasi 10 miliardi di dollari per la NASA?

Per il precedente anno fiscale 2026 erano stati destinati circa 7,78 miliardi di dollari al programma Artemis. La richiesta del Dipartimento della Difesa per l’anno fiscale 2027 (iniziato il 1 ottobre) è di circa 9,78 miliardi di dollari, quindi 2 miliardi in più. Questo budget aggiuntivo è necessario per accelerare le attività del programma.

Nella descrizione viene evidenziato che, senza questi fondi, la roadmap potrebbe non essere rispettata. Viene però specificato che non devono essere ridotti i fondi per altri programmi. I 2 miliardi aggiuntivi dovranno essere approvati dal Congresso. Attualmente la NASA opera sulla base di un “risoluzione di continuazione” che scade l’11 dicembre. Si tratta di una legge che destina fondi a specifici dipartimenti, agenzie e programmi del governo federale, mantenendo gli stanziamenti dell’anno fiscale precedente per un periodo di tempo determinato.

Se non verrà approvato il budget per l’anno fiscale 2027 servirà un’altra risoluzione per evitare il cosiddetto “shutdown”, ovvero la sospensione dei servizi non essenziali, come avvenuto l’anno scorso. È molto probabile che verrà approvata un’altra risoluzione per posticipare la discussione all’inizio del 2027, quando si insedierà il nuovo Congresso a maggioranza democratica.

Indipendentemente dalle questioni economiche, la NASA deve ancora risolvere diversi “problemi”. Il primo riguarda il razzo Starship. Prima di scegliere il lander che porterà gli astronauti sulla Luna con Artemis IV sono necessari altri test, oltre al docking in orbita terrestre bassa con Artemis III. Uno di essi è il trasferimento di propellente tra due Starship nello spazio.

Questa è una dimostrazione fondamentale per le future missioni lunari, in quanto occorre propellente sufficiente per portare la navicella Orion in orbita lunare. Sia SpaceX che Blue Origin dovranno poi effettuare un allunaggio con i rispettivi lander senza equipaggio.

Un altra sfida da affrontare riguarda Orion. A causa della configurazione di aggancio con Starship, la navicella deve volare verso la Luna procedendo all’indietro, ovvero con il modulo di servizio posizionato nella parte anteriore. Questo assetto, diverso da quello previsto, crea problemi al sistema di propulsione.

Gli ingegneri della NASA dovranno studiare le necessarie soluzioni, tra cui modifiche ai serbatoi perché il propellente liquido si sposterebbe verso il lato in cui è previsto l’ingresso del gas, anziché disporsi nella direzione attesa durante il normale funzionamento. In pratica, il successo del programma Artemis non è solo una questione di budget.