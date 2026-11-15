Starship Flight 15: prima cattura del secondo stadio

SpaceX ha raggiunto un altro storico traguardo. Per la prima volta è stato catturato il secondo stadio del razzo Starship, dopo oltre 22 ore di volo. L’azienda ha spiegato il motivo per cui il primo stadio non è stato catturato. Elon Musk ha dichiarato che il problema verrà risolto con la prossima versione dei motori Raptor.

Ulteriore passo verso la completa riusabilità

L’obiettivo principale del 15esimo volo di test era la cattura di entrambi gli stadi di Starship. Il lancio è avvenuto senza problemi dal Pad 2 di Starbase alle ore 23:48 italiane del 13 novembre con l’accensione dei 33 motori Raptor del primo stadio (Super Heavy Booster 22). Dopo la separazione è iniziata la manovra di rientro, ma è stata rilevata un’anomalia.

La procedura è stata completata in anticipo a causa di un consumo eccessivo di propellente, testimoniata dalle fiamme di colore verde dovute alla combustione del rame presente nel propellente e dalla miscela ricca di ossigeno nella camera di combustione principale. Elon Musk ha spiegato che il problema verrà risolto con la versione 3.2 dei motori Raptor (meno consumi) e un aggiornamento al software di volo che anticiperà di un secondo il primo spegnimento dei motori (Main Engine Cut Off 1 o MECO1) per risparmiare il propellente.

Per non rischiare (un eventuale danneggiamento della torre di lancio comporterebbe fino a 2 o 3 mesi di ritardo), il sistema GNC (Guidance, Navigation and Control) del booster ha interrotto automaticamente la procedura portando il primo stadio sul Golfo del Messico, dove è stato attivato il sistema di terminazione del volo (esplosione).

Nessun problema invece per lo stadio superiore (Ship 42). Dopo aver raggiunto l’orbita ha rilasciato 26 satelliti Starlink V3 e completato 14 giri intorno alla Terra in circa 22,5 ore. Circa 20,5 ore dopo il lancio è stato autorizzato il rientro con l’accensione di un motore Raptor. Sono stati quindi accesi tre motori per la manovra di atterraggio e le “braccia” di Mechazilla hanno catturato il secondo stadio per la prima volta alle 22:20 di ieri sera (ora italiana).

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

SpaceX ha ricevuto i complimenti dall’amministratore della NASA (Jared Isaacman). La possibilità di recuperare e riutilizzare i due stadi di Starship sarà fondamentale per incrementare il numero di lanci necessari alle future missioni Artemis e quindi alla permanenza degli astronauti sulla Luna.