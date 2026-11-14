Starship Flight 15: volo orbitale in corso, primo stadio esploso

Alle ore 16:48 locali (le 23:48 in Italia) di ieri è iniziato il 15esimo volo di test di Starship. Purtroppo non ci sarà la doppia cattura come previsto da SpaceX, in quanto il primo stadio è esploso prima di ammarare nel Golfo del Messico. Il secondo stadio è attualmente in orbita e dovrebbe rientrare questa sera dopo circa 22,5 ore.

Tentativo di cattura del secondo stadio

Le fasi iniziali del lancio sono state completate correttamente. Tutti i 33 motori Raptor del primo stadio (Super Heavy Booster 22) hanno funzionato fino alla separazione degli stadi, quando sono stati accesi i sei motori del secondo stadio (Ship 42). A circa 5 minuti e 40 secondi dal lancio è stato deciso di portare il primo stadio sul Golfo del Messico.

Per rallentare la discesa sono stati accesi i 13 motori dell’anello più interno, successivamente ridotti a cinque. Poco prima che Super Heavy Booster 22 toccasse la superficie dell’Oceano Atlantico è stato attivato il sistema di terminazione del volo, causando l’esplosione del primo stadio.

Il secondo stadio ha invece completato la traiettoria suborbitale e, dopo le necessarie verifiche, è stato acceso un motore Raptor per l’inserimento orbitale a circa 275 Km di altitudine. Circa 10 minuti dopo è iniziato il rilascio dei 26 satelliti Starlink V3. L’operazione è stata completata con successo dopo circa 40 minuti.

Il piano di volo prevede 14 orbite intorno alla Terra. SpaceX ha già effettuato due verifiche dei sistemi, senza rilevare problemi. La prossima è prevista dopo circa 20 ore e 40 secondi dal lancio. Se non ci saranno anomalie, Ship 42 rientrerà sulla Terra per il tentativo di cattura con le “braccia” della torre Mechazilla, il primo per lo stadio superiore.