Nuova soluzione per raccogliere i campioni su Marte?

La NASA potrebbe “riesumare” la missione cancellata per mancanza di budget. Si tratta della Mars Sample Return che prevedeva la raccolta dei campioni prelevati su Marte dal rover Perseverance. Durante un recente meeting del Mars Exploration Program Analysis Group (MEPAG), Tiffany Morgan (direttrice del Mars Exploration Program) ha dichiarato che verrà valutata una nuova soluzione.

Perseverance Sample Retrieval Architecture

La NASA è attualmente impegnata nello sviluppo delle missioni Artemis che prevedono il ritorno sulla Luna entro il 2028 e la costruzione di una base permanente. L’obiettivo è piantare la bandiera prima della Cina. Gli Stati Uniti potrebbe però essere superati dai diretti concorrenti con la missione Tianwen-3.

Dovrebbe essere lanciata entro il 2028 e prevede l’uso di due razzi Long March 5 che trasporteranno un orbiter e un lander. Dopo aver raccolto circa 500 grammi di campioni, un veicolo partirà dal lander e trasferirà i campioni all’orbiter che ritornerà sulla Terra entro il 2031.

La missione Mars Sample Return della NASA è stata modificata più volte. L’ultimo aggiornamento risale all’inizio del 2025. Considerati i costi eccessivi (oltre 11 miliardi di dollari) e la durata (i campioni non sarebbero arrivati prima del 2040), la missione è stata cancellata (ma la relativa pagina è ancora online).

Durante il meeting è stata conformata una nuova iniziativa denominata Perseverance Sample Retrieval Architecture (PSRA). Il Mars Exploration Program Analysis Group dovrà valutare la possibilità di recuperare i campioni, cercando di ridurre al minimo i costi. I lavori inizieranno a gennaio 2027. Il report finale dovrebbe essere consegnato entro fine 2027 o inizio 2028.

Perseverance continua intanto ad esplorare la superficie marziana. Il rover ha finora raccolto 30 campioni su 38. All’inizio del 2023 aveva creato un deposito lasciando sul terreno 10 campioni. Dovevano servire come backup nel caso in cui non fosse stato possibile il trasferimento diretto al Sample Retrieval Lander.