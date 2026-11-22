A metà ottobre aveva battuto il record di distanza percorsa su Marte. Due settimane dopo, la NASA ha rilevato un problema tecnico relativo alla trasmissione radio. L’agenzia spaziale statunitense ha quindi sospeso temporaneamente le attività scientifiche di Perseverance. Un altro problema è stato confermato le Mars Odyssey, orbiter che gira intorno al Pianeta Rosso da oltre 16 anni.

Assenza di trasmissioni radio UHF da Perseverance

Il problema si è verificato il 30 ottobre. Il sistema radio UHF principale del rover non ha inviato la tradizione serie di ping al computer di bordo. Dopo l’assenza di segnale per circa 100 secondi (25 ping consecutivi), il computer ha correttamente attivato il sistema di protezione, spento il sistema radio principale e attivato quello secondario. Il rover è quindi entrato in modalità di sicurezza e tutti i sistemi non essenziali sono stati disattivati.

Dopo aver ripristinato Perseverance dalla modalità di sicurezza e aver analizzato i dati diagnostici ricevuti, i tecnici della NASA hanno individuato un ulteriore problema. Il sistema radio UHF di riserva trasmetteva a circa metà della potenza prevista. È stato quindi disattivato l’uso di entrambi i sistemi per valutare le possibili cause dei malfunzionamenti e stabilire se una o entrambi possano essere considerati sicuri per la ripresa delle operazioni.

Il rover utilizza ora la banda X della sua antenna ad alto guadagno per comunicare con il Deep Space Network della NASA, ma questo collegamento offre una velocità di trasmissione dati notevolmente inferiore. Sono state quindi sospese le attività scientifiche per riservare la larghezza di banda ai dati diagnostici. Durante questa pausa, il rover non acquisirà nuove immagini con le sue fotocamere.

Problema ad una ruota di reazione di Mars Odyssey

Un altro problema, non correlato a quello di Perseverance, riguarda Mars Odyssey. All’inizio di novembre è stato rilevato il malfunzionamento di una ruota di reazione dell’orbiter. In totale sono quattro e servono per cambiare il momento angolare generando una coppia che ruota il veicolo, in combinazione ai propulsori.

Una delle quattro ruote non funziona più dal 2013. Per l’orientamento ne servono almeno tre. Mars Odyssey può ora fare affidamento solo sui propulsori, ma il propellente (idrazina) durerà al massimo due mesi. Gli strumenti scientifici sono stati disattivati. Senza due ruote di reazione, in caso di esaurimento del propellente non sarà possibile orientare i pannelli solari verso il Sole e l’orbiter terminerà definitivamente le sue attività dopo oltre 25 anni.