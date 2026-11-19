La NASA ha comunicato che Voyager 1 non invia più dati scientifici dal 14 novembre. L’antenna del Deep Space Network a Canberra (Australia) ha ricevuto solo un segnale portante. Tale segnale e i calcoli della traiettoria hanno tuttavia permesso di confermare uno storico record. La sonda ha raggiunto una distanza di un giorno luce alle ore 5:16 (le 11:16 in Italia) del 18 novembre.

Voyager 1 continua il viaggio dopo oltre 49 anni

Voyager 1 è stata lanciata il 5 settembre 1977. Nonostante i numerosi problemi tecnici, la sonda continua il suo viaggio interstellare. Ieri ha superato la distanza di 25.902.068.356 Km dalla Terra, ovvero la distanza coperta dalla luce in 24 ore. Questo traguardo è stato raggiunto dopo 49 anni, 2 mesi e 12 giorni dal lancio.

Come detto, dal 14 novembre non trasmette più dati scientifici. Gli ingegneri della NASA devono ancora determinare la cause e quindi decidere i passi successivi. Le onde radio impiegano 24 ore per raggiungere la sonda e qualsiasi segnale inviato da quest’ultima impiega altrettante 24 ore per arrivare sulla Terra. Individuare la causa del problema può richiedere quindi settimane di tempo.

La presenza del segnale portante indica che il computer di controllo dell’assetto e dell’orientamento di Voyager 1 funziona correttamente mantenendo la sonda puntata verso la Terra e che sia l’antenna che le apparecchiature di trasmissione sono ancora operative. L’assenza di dati suggerisce che il problema possa risiedere nel computer di bordo, deputato a raccogliere le informazioni dai vari sottosistemi della sonda (inclusi gli strumenti scientifici) e a tradurle nel formato corretto per la trasmissione verso la Terra.

Come indicato in questa pagina, otto dei dieci strumenti di bordo sono stati disattivati (due per problemi tecnici, sei per ridurre i consumi). La NASA sottolinea che, prima o poi, perderà definitivamente i contatti con la sonda, ma fino ad allora farà di tutto per mantenerla in vita.

La sonda gemella Voyager 2 è stata lanciata il 20 agosto 1977 (16 giorni prima di Voyager 1). Ha seguito però una diversa traiettoria, quindi raggiungerà la distanza di un giorno luce a novembre 2035. In questo caso sono ancora attivi tre strumenti su dieci.