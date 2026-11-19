Google ha comunicato che i prossimi satelliti AI di Project Suncatcher verranno lanciati con un razzo New Glenn di Blue Origin. L’azienda di Mountain View ha sottolineato che collabora con altri partner per la realizzazione dei satelliti e il lancio nello spazio. Il primo satellite stato portato in orbita da un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Due satelliti AI in orbita eliosincrona

Project Suncatcher è l’iniziativa di Google per “costruire” data center AI nello spazio. Il prototipo M1, realizzato da Planet Labs, è stato lanciato con un razzo Falcon 9 durante la missione Transporter-18 del 1 ottobre. Come si può leggere nella timeline pubblicata sul sito di SpaceX, il satellite è stato rilasciato circa un’ora dopo il lancio in orbita terrestre bassa.

Nel corso dei giorni successivi sono state effettuate diverse verifiche e attivata la TPU (Tensor Processing Unit) utilizzata per eseguire il modello Gemma 4. Come si può vedere nel video, Google ha ricevuto la prima risposta dal satellite il 30 ottobre. Il modello ha scritto una poesia tradizionale giapponese (haiku).

Nello stesso comunicato viene anticipato il prossimo obiettivo, ovvero lanciare altri due satelliti interconnessi nel 2027. L’elaborazione dei modelli verrà quindi effettuati dalle TPU installate su entrambi e ci sarà uno scambio di dati tramite collegamento laser (come per i satelliti Starlink).

Google ha comunicato oggi che il lancio è stato affidato a Blue Origin. I due satelliti, grandi come un rack per data center, verranno posizionati in orbita eliosincrona, quindi sorvoleranno ogni punto della superficie terrestre sempre alla stessa ora solare locale.

Il lancio è previsto con un razzo New Glenn nel primo trimestre 2029. Come è noto, Blue Origin deve ancora completare la riparazione della base di lancio danneggiata dall’esplosione del razzo, quindi non è garantito il rispetto della scadenza (l’azienda di Jeff Bezos deve anche fornire i razzi per le missioni Artemis).