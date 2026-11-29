Secondo due emittenti radiotelevisive (NDR e WDR) e un quotidiano (Süddeutsche Zeitung) della Germania, la Russia potrebbe lanciare un satellite con armi nucleari entro fine dicembre. Sputnik-S, questo il suo nome, rappresenta un grave pericolo per tutti i satelliti già in orbita. Un portavoce del Cremlino ha smentito l’indiscrezione.

Distruzione totale, detriti e radiazioni

Le fonti sarebbero diverse agenzie di intelligence occidentali, tra cui quella della Germania. Sputnik-S è pronto da molti anni e potrebbe essere lanciato entro il 2026. Il portavoce del Cremlino (Dmitry Peskov) ha smentito l’indiscrezione. L’ambasciata russa a Berlino ha dichiarato che si tratta solo di propaganda occidentale. È vero invece che gli Stati Uniti hanno portato armi in orbita.

In base al trattato del 1967 (Outer Space Treaty) è vietato il dispiegamento nello spazio di armi nucleari. L’eventuale esplosione di Sputnik-S (se esiste realmente e verrà lanciato) potrebbe distruggere tutti i satelliti in orbita terrestre bassa (inclusi quelli russi) con radiazioni (principalmente raggi X). Verrebbero quindi interrotti i servizi di comunicazione, televisivi, navigazione, monitoraggio climatico, sorveglianza e militari.

Tra gli obiettivi della Russia ci sarebbero i satelliti delle costellazioni Starlink e Starshield usati dagli ucraini (cittadini e militari). L’astrofisico Jonathan McDowell ha descritto un’altra conseguenza. In seguito all’esplosione, le particelle radioattive cadrebbero nell’atmosfera bassa e formerebbero una fascia di radiazioni che durerebbe parecchi anni. Potrebbero essere danneggiati anche computer e altri dispositivi elettronici nelle regioni sulla Terra dove è visibile l’esplosione.

Gli Stati Uniti hanno fatto esplodere una bomba termonucleare ad un’altitudine di circa 400 Km il 9 luglio 1962 (test Starfish Prime). A causa dell’impulso elettromagnetico generato sono state interrotte le comunicazioni telefoniche alle Hawaii a circa 1.500 Km di distanza. Nonostante l’avvertimento sembra improbabile l’esplosione di Sputnik-S, in quanto danneggerebbe i satelliti della stessa Russia e dell’alleato cinese.