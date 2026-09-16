Gli USA hanno armi nello spazio, avvertimento di Cina e Russia

Il governo statunitense ha ammesso per la prima volta di aver posizionato armi nello spazio. La conferma è arrivata da Troy Meink (Segretario dell’Air Force) e dal Gen. Douglas Schiess (capo della Space Force) durante la Air, Space and Cyber Conference. Cina e Russia hanno consigliato agli Stati Uniti di fermarsi prima che sia troppo tardi.

Quali armi USA sono in orbita?

Durante il suo keynote, Troy Meink ha dichiarato che la missione dell’Air Force è difendere la patria, dissuadere tutti gli avversari e, se necessario, vincere in combattimento. Il Segretario ha sottolineato che le minacce sono aumentate negli ultimi anni. I droni hanno sostituito l’artiglieria, mentre l’intelligenza artificiale permette a molti paesi con poche risorse di migliorare le loro capacità in battaglia.

Meink ha quindi ammesso che ci sono armi nello spazio:

Oggi continuiamo a garantire la nostra prontezza nell’affrontare le sfide poste da minacce in evoluzione, ovunque esse si manifestino. È per questo che gli Stati Uniti dispongono ora di armi per il controllo dello spazio in orbita, capaci di difendere la forza congiunta da azioni ostili di avversari.

Il Segretario non ha specificato che tipi di armi sono in orbita, né quando sono state lanciate. Una seconda conferma è arrivata dal Gen. Schiess durante la stessa conferenza, aggiungendo che l’arsenale orbitale verrà ampliato nei prossimi anni.

Secondo alcuni esperti potrebbero essere dispositivi che interrompono le comunicazioni radio (jammer) oppure sistemi laser. Meno probabili satelliti che sparano proiettili (piccoli missili), in quanto la distruzione dei satelliti nemici causerebbe un aumento esponenziale di detriti nello spazio.

Non si è fatta attendere la risposta di Cina e Russia. Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha dichiarato:

La Cina sostiene l’uso pacifico dello spazio e si oppone a una corsa agli armamenti o a qualsiasi tentativo di militarizzarlo. Esortiamo gli Stati Uniti a cessare l’espansione del potenziamento militare nello spazio extra-atmosferico e a salvaguardare la stabilità strategica globale con azioni concrete.

Questo è invece il commento di Sergei Ryabkov (Vice Ministro degli Esteri russo):