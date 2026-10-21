SpaceX Starship: cattura dei due stadi con il prossimo test

Dopo aver raggiunto l’orbita per la prima volta e rilasciato 26 satelliti Starlink di terza generazione, SpaceX ha previsto un’altra importante novità. Elon Musk ha comunicato che verrà tentata la cattura di entrambi gli stadi del razzo Starship durante il 15esimo volo di test. Il lancio dovrebbe avvenire entro novembre (manca ancora l’approvazione della Federal Aviation Administration).

Cattura al volo dei due stadi

Uno degli obiettivi del 14esimo volo di test era completare sei orbite intorno alla Terra. A causa di un problema ad un motore Raptor dello stadio superiore, il team di controllo volo ha deciso il rientro anticipato dopo due orbite. La missione è quindi durata circa tre ore, invece delle dieci previste.

Prima del 14esimo volo, Elon Musk aveva dichiarato che il passo successivo è la cattura di entrambi gli stadi con le “braccia” della torre di lancio, nota come Mechazilla. Ieri sera, il CEO di SpaceX ha confermato l’ambizioso obiettivo. Durante il 15esimo volo verrà tentata la cattura del primo stadio Super Heavy Booster 22 e del secondo stadio Ship 42. Se avrà successo sarà la prima volta in assoluto per un lancio orbitale.

Musk ha tuttavia anticipato che il tentativo potrebbe fallire:

Il successo non è garantito in questi primi voli, ma direi che è più probabile che il prossimo volo abbia esito positivo. E in caso contrario, abbiamo in programma una serie costante di tentativi di volo dello Starship fino alla fine di quest’anno, con un’accelerazione prevista per il prossimo anno.

SpaceX dovrà considerare numerose variabili, alcune delle quali quasi in tempo reale. Solo se tutti i parametri di volo saranno nella norma verrà effettuata la cattura degli stadi.

Attualmente c’è un’unica base di lancio disponibile a Starbase (l’altra è in ristrutturazione). Lo spazioporto in Louisiana non sarà operativo prima del 2029. Il volo orbitale dura circa 10 ore, quindi c’è tutto il tempo per catturare lo stadio inferiore e liberare la torre di lancio prima dell’arrivo dello stadio superiore.