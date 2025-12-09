NVIDIA venderà i chip H200 in Cina e Trump riceverà il 25%

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti consentirà a NVIDIA di vendere i chip H200 in Cina. Lo stesso permesso verrà rilasciato per AMD, Intel e altre aziende statunitensi. Donald Trump ha comunicato su Truth Social che NVIDIA pagherà una “commissione” del 25% al governo. Intanto, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l’arresto di una persona per la violazione delle regole sulle esportazioni.

NVIDIA porterà le GPU H200 in Cina

Dal mese di luglio, NVIDIA può vendere i chip H20 in Cina. Circa un mese dopo è stata svelata la condizione accettata dall’azienda californiana per ottenere il via libera. Il governo statunitense incassa il 15% dei guadagni derivanti dalla vendita dei chip AI.

Per vari motivi, le autorità cinesi avevano però prima consigliato e successivamente ordinato alle aziende locali di non acquistare le GPU di NVIDIA. L’intermediazione di Trump, che ha parlato con Xi Jingping, ha sbloccato la situazione e ora le aziende cinesi potranno acquistare le GPU H200.

Diversi esperti del settore e alcuni politici statunitensi aveva criticato la decisione di esportare i chip H20. Le GPU H200 sono molto più potenti. Secondo i senatori democratici è un colossale fallimento per la sicurezza nazionale. Un disegno di legge bipartisan (SAFE Act), presentato il 4 dicembre, prevede il blocco delle esportazioni dei chip più avanzati verso la Cina per 30 mesi.

Trump ha in pratica anticipato il Congresso. Nel post su Truth Social afferma che non ci saranno conseguenze per la sicurezza nazionale, ma solo benefici per lavoratori e contribuenti. Il governo statunitense incasserà il 25% sulle vendite sotto forma di tassa di importazione da Taiwan (dove sono prodotti i chip). Secondo le fonti del Financial Times, il governo cinese limiterà gli acquisti delle GPU H200.

Questo è il commento ufficiale di NVIDIA:

Applaudiamo la decisione del Presidente Trump di consentire all’industria americana dei chip di competere per sostenere posti di lavoro ben retribuiti e la produzione in America. Offrire H200 a clienti commerciali approvati, verificati dal Dipartimento del Commercio, rappresenta un equilibrio ponderato che è positivo per l’America.

Arrestate due persone per esportazione illegale

Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato l’arresto di una persona (di origine cinese, ma residente in Texas) che ha violato le leggi sul controllo delle esportazioni e sul contrabbando con la vendita delle GPU NVIDIA H100 e H200 in Cina per un valore di circa 160 milioni di dollari.

La società dell’arrestato ha falsificato i documenti di trasporto per nascondere il tipo di prodotto e la destinazione. Al termine del processo, previsto a febbraio 2026, potrebbe essere condannato a 10 anni di prigione.