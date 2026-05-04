La rete logistica di Amazon aperta a tutti: ASCS sul modello di AWS

Dopo aver puntato alla leadership del settore e-commerce con uno store online dalla portata globale e conquistato quello del cloud con l’offerta di AWS, il gruppo di Seattle ha messo nel mirino la logistica: oggi l’annuncio di Amazon Supply Chain Services e l’impressione è che ne sentiremo parlare spesso. In estrema sintesi, la società ha deciso di mettere la propria rete a disposizione di tutte le aziende che vogliono impiegarla. A comporla sono decine di migliaia tra magazzini, centri di distribuzione, aerei, camion e altri veicoli.

Nasce ufficialmente Amazon Supply Chain Services

ASCS è l’acronimo dietro cui si nasconde un’iniziativa molto più ambiziosa di quanto non lasci intendere il comunicato che la svela, aprendo le sue capacità di trasporto merci, distribuzione, evasione ordini e spedizione pacchi ad aziende di ogni tipo e dimensione . Alcuni brand importanti sono già saliti a bordo (letteralmente), è il caso di Procter & Gamble, 3M e American Eagle Outfitters.

È una soluzione strutturata per occuparsi della filiera di approvvigionamento e distribuzione, in ogni sua fase. Il modello di riferimento è quello del cloud di AWS.

Amazon mette a disposizione delle aziende di tutto il mondo l’infrastruttura, l’intelligenza e la scalabilità dei suoi servizi di supply chain, collaudati nel corso di decenni, proprio come Amazon Web Services ha fatto per il cloud computing.

La conseguenza diretta è che il gruppo entra così in competizione con i giganti della logistica, vale a dire DHL, FedEx e USPS, con i quali all’inizio di quest’anno ha rinegoziato al ribasso i contratti per la gestione delle consegne della merce comprata sull’e-commerce. È già online il sito ufficiale su cui le aziende possono trovare maggiori informazioni e registrarsi.

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