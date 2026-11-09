Suno nei guai: gli eredi di Elvis e l'editore di Eminem fanno causa

Suno, la società che trasforma una semplice descrizione in una canzone completa, si ritrova con due grane legali in più. Da una parte ci sono i titolari dei diritti sulla musica di Elvis Presley. Dall’altra l’editore di alcuni dei dischi più grossi di Eminem. L’accusa è la stessa: la piattaforma genererebbe musica e testi che scimmiottano quegli artisti, senza permesso e senza pagare.

ELVIS Act contro Suno: cosa sostengono le nuove cause per le voci clonate dall’intelligenza artificiale

La legge invocata si chiama ELVIS Act. Dietro l’acronimo c’è l’Ensuring Likeness Voice and Image Security, una norma del Tennessee che vieta alle aziende di AI di clonare la voce di un cantante.

L’accusa dei legali di Presley è che Suno avrebbe costruito il proprio business appropriandosi del lavoro e della creatività degli artisti, per trasformarli in una macchina da soldi. Una corsa al ribasso che, secondo la denuncia, punta a sostituire la creatività umana, replicando in pochi secondi ciò che i musicisti impiegano anni a imparare e perfezionare. Parole da arringa, certo, ma che molti musicisti potrebbero condividere.

Queste cause somigliano molto a quella presentata a settembre da Sony, UMG, Jason Isbell e altri. Anche lì si sosteneva che Suno avesse prodotto imitazioni dei querelanti. Però senza contestare direttamente una violazione del copyright.

La difesa di Suno

L’azienda, dice, esiste per aiutare le persone a creare musica nuova e originale, non per sfruttare nome o sembianze di qualcuno, e vieta qualsiasi uso non autorizzato dell’opera di un artista. Per questo la piattaforma non accetta prompt con nomi di artisti o titoli di brani specifici. Collabora poi con fornitori esterni che controllano file audio e testi caricati, per intercettare possibili abusi. Il lavoro sulle protezioni, assicura, continua, e ne arriveranno di nuove per proteggere artisti e utenti.

Resta da vedere se i giudici riterranno che questa porta sia chiusa a chiave o appena accostata. Per Suno è l’ennesima tegola.