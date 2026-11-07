Come usare ChatGPT per trasformare le foto in GIF animate gratis

ChatGPT ha cambiato di nuovo pelle, e con Images 2.6 arriva anche la possibilità di creare GIF animate da qualsiasi foto caricata o da qualsiasi descrizione testuale.

Non si tratta di una semplice animazione incollata sopra un’immagine statica. Il sistema genera una sequenza di fotogrammi coerenti, con un ciclo continuo che torna al punto di partenza senza strappi visibili. Si può regolare la velocità dell’animazione, intervenire sui singoli fotogrammi e condividere il risultato direttamente sui social.

E la buona notizia è che la funzione non è riservata agli abbonati a pagamento, è disponibile per tutti gli utenti, compresi quelli con l’account gratuito, su tutte le versioni dell’applicazione, computer, telefono e sito.

Dalle foto alle GIF in pochi secondi: 5 prompt per cominciare

Prima di provare i prompt che seguono, conviene caricare una foto di partenza: un proprio ritratto, una foto del proprio animale domestico, un disegno fatto a mano, un ritratto di famiglia. Il chatbot lavora meglio quando ha un riferimento visivo concreto da cui partire. Senza foto, genera comunque l’animazione, ma il risultato è più generico e meno personale.

1. Trasformarsi in una GIF di reazione

Le GIF di reazione sono la lingua franca delle conversazioni in rete, quelle piccole animazioni cicliche che dicono più di qualsiasi risposta scritta. Invece di cercarne una con la faccia di qualcun altro in un archivio sterminato, adesso si può crearne una con la propria faccia.

Esempio di prompt: Trasformami in un personaggio in stile animazione giapponese degli anni Novanta in una GIF ciclica di reazione. Mantieni riconoscibili i miei tratti del viso, la pettinatura e l’abbigliamento. Parti da un’espressione neutra, costruisci una reazione esagerata, poi torna con fluidità alla posa iniziale. Tieni la telecamera fissa. Prima di generare, chiedimi quale reazione voglio: risata, stupore, disappunto o esultanza.

2. Far ballare il proprio animale domestico

C’è qualcosa di veramente comico nel vedere un gatto o un cane eseguire un balletto di vittoria dopo aver ottenuto un biscotto… Provare per credere!

Prompt: Crea una GIF ciclica del mio animale domestico che esegue un ballo di vittoria esageratamente entusiasta dopo aver ottenuto un premio tipo Michael Jackson. Usa uno stile di animazione in miniatura con la plastilina, conservando le macchie e le proporzioni caratteristiche del mio animale. Mantieni lo sfondo semplice e la telecamera fissa. L’ultima posa deve fluire naturalmente nella prima.

3. Creare un adesivo animato di sé stessi

Gli adesivi animati funzionano meglio quando il personaggio è piccolo, con la testa sproporzionata rispetto al corpo e un’espressione inequivocabile. Il prompt chiede esattamente questo: una versione in miniatura di sé stessi, con la testa grande, i tratti del viso riconoscibili e un pugno alzato in segno di vittoria. Meglio scegliere uno sfondo è trasparente, così l’adesivo si può incollare ovunque, e l’intero personaggio resta visibile per tutta la durata dell’animazione, senza testo e senza oggetti aggiuntivi.

Prompt: Crea una GIF con sfondo trasparente di me come un piccolo personaggio con la testa sproporzionata che festeggia una piccola vittoria. Dammi la testa grande, i tratti del viso riconoscibili e un pugno alzato esagerato. Tieni l’intero personaggio visibile per tutta l’animazione, senza testo né oggetti aggiuntivi. Il ciclo deve essere fluido.

4. Dare vita a uno scarabocchio

Questo è forse il prompt più divertente e il più sorprendente nei risultati, perché parte da qualcosa che non dovrebbe funzionare, un disegno fatto a mano su un foglio qualsiasi, magari storto, magari incomprensibile a chiunque tranne a chi lo ha disegnato, e lo trasforma in un personaggio animato con una sua dignità. È il tipo di magia che fa venire voglia di rovistare nei cassetti in cerca di vecchi scarabocchi da resuscitare. Il chatbot prende lo scarabocchio, ne conserva le forme irregolari e le proporzioni improbabili, lo rifinisce mantenendone la personalità e costruisce un ciclo convincente.

Prompt: Trasforma il mio scarabocchio in un personaggio rifinito conservandone le forme irregolari, le proporzioni e la personalità. Crea una GIF ciclica in cui nota chi lo guarda, saluta con entusiasmo e torna alla posa originale. Usa uno stile di pupazzo di feltro fatto a mano, sfondo semplice e telecamera fissa. Mantieni coerenti tutti i dettagli del personaggio.

5. Costruire una GIF di compleanno personalizzata

L’ultimo prompt produce qualcosa che può tornare sicuramente utile, una GIF di auguri con le sembianze del festeggiato. Il personaggio ha l’aspetto di un ritaglio di carta, uno stile che funziona bene anche con foto non perfette, e compie un ciclo semplice: soffia sulle candeline di una torta, un’esplosione di coriandoli riempie lo schermo, poi la scena torna al punto di partenza. Colori caldi, telecamera fissa, nessun testo sovrapposto. Il risultato si invia al posto del solito messaggio scritto e fa un certo effetto. Funziona particolarmente bene con le foto dei bambini, che nello stile ritaglio di carta diventano immediatamente adorabili, e con i ritratti di gruppo, dove ogni volto viene conservato e reso riconoscibile.

Prompt: Crea una GIF ciclica di compleanno con questa persona trasformata in un personaggio con lo stile di un ritaglio di carta. Conserva i tratti riconoscibili. Il personaggio soffia sulle candeline di una piccola torta, seguono coriandoli, poi la scena torna fluida all’inizio. Usa colori caldi, telecamera fissa e nessun testo.

Perfezionare il risultato

Il primo tentativo raramente è quello definitivo, e non deve esserlo. Se l’animazione è troppo veloce, il passaggio tra l’ultimo e il primo fotogramma è troppo brusco o l’aspetto del personaggio cambia durante il ciclo, basta chiedere le correzioni con un prompt di rifinitura. Il chatbot lavora sul risultato già generato senza ricominciare da zero, perciò è possibile aggiustare un dettaglio alla volta fino a ottenere esattamente quello che si aveva in mente.