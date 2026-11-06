Airbnb lancia un agente AI per pianificare e prenotare viaggi

Airbnb lo ha annunciato nella lettera agli azionisti sui conti del terzo trimestre 2026. L’idea è un agente che aiuti a pianificare e prenotare i viaggi, ma l’azienda ci tiene a dire che non sarà il solito assistente digitale che si limita a fare il centralinista.

L’agente AI di Airbnb crea mappe, itinerari e confronti in tempo reale

Secondo Airbnb gli agenti di oggi se la cavano bene con le cose semplici e ripetitive, come prenotare un tavolo al ristorante o fissare un appuntamento. Organizzare un viaggio è un’altra faccenda, e a loro avviso su questo terreno hanno un vantaggio. Hanno anni di esperienza nell’abbinare host e ospiti e sono già dentro il meccanismo delle prenotazioni. In più stanno costruendo un’interfaccia pensata specificamente per i viaggi.

Secondo Airbnb, un chatbot tradizionale non è il modo giusto per pianificare una vacanza. Al posto della chat arriva un’esperienza nativa per l’AI, in cui l’interfaccia si costruisce attorno alla domanda dell’utente. Dietro le quinte c’è una libreria con centinaia di elementi grafici pensati per i viaggi: mappe, foto, confronti, calendari, itinerari. L’agente li pesca e li monta al volo, come uno scenografo. Si chiede un weekend in montagna ad esempio, e ci si ritrova con le mappe in primo piano. Se invece si è indecisi tra due città, ecco un confronto affiancato.

L’agente dovrebbe aiutare a esplorare le opzioni e a decidere insieme alle persone con cui si viaggia. Poi si potrà agire direttamente dentro Airbnb, senza saltare altrove.

Non è una sorpresa assoluta. Il cofondatore e CEO Brian Chesky aveva già parlato di un agente nel 2027, durante lo Skift Global Forum. Stessa formula, stessa data, con un po’ più di dettagli.

L’AI, la cosa migliore che sia mai capitata ad Airbnb

Nella lettera l’azienda non è tiepida. L’AI viene definita la cosa migliore che sia mai successa ad Airbnb, un’espressione che di solito si riserva ai matrimoni e alle vincite al lotto. Secondo la società ha cambiato il modo di sviluppare i prodotti e di lavorare.

Chissà se tra un anno gli ospiti troveranno davvero un agente che capisce cosa vogliono o solo una vetrina molto elegante. Per ora c’è la promessa, e c’è qualche mese per preparare lo zaino.