Gemini Omni 1.2 Flash crea video di 15 secondi

Nelle stesse ore in cui OpenAI ha presentato il suo nuovo modello in grado di creare GIF animate, Google ha annunciato l’arrivo di Gemini Omni 1.2 Flash. È quello che può generare video fino a 15 secondi, incrementando così la lunghezza massima rispetto ai 10 secondi della versione 1.1. La durata può inoltre essere specificata dall’utente (da 3 a 15, con incrementi di 1 secondo).

Di cosa è capace il modello Gemini Omni 1.2 Flash

Quella legata alla dimensione temporale non è l’unica novità introdotta. C’è anche la maggiore coerenza con il materiale di riferimento caricato, che siano persone, volti, prodotti, stili, movimenti, elementi audio, scritte, inquadrature o colori. E questo, come ben sa chi ha provato a utilizzare una tecnologia simile, può fare la differenza.

Nell’esempio qui sotto è riportato un possibile utilizzo nell’ambito della pubblicità, in cui vengono specificati il codice preciso di un colore da includere e la tipologia dell’illuminazione.

Gemini Omni 1.2 Flash permette inoltre di intervenire sulle conversazioni generate con una resa piuttosto realistica. Un altro aspetto fondamentale, soprattutto per la creazione di materiale promozionale e di intrattenimento.

La gestione dei dialoghi è uno degli aspetti sui quali Google ha posto maggiore attenzione.

Lo stesso vale per i movimenti della telecamera, così da poter ottenere un risultato finale che segua le indicazioni fornite.

Un altro aspetto su cui intervenire sono i tagli, per creare sequenze composte da più clip che si susseguono.

La disponibilità iniziale di Gemini Omni 1.2 Flash è prevista per la Gemini API e in Gemini for Business. I file restituiti includono il watermark SynthID. Google annuncia poi di aver ridotto del 30% il prezzo per l’utilizzo di Gemini Omni 1.2 (portandolo a 0,07 dollari per ogni secondo di video 720p generato) e di aver migliorato il flusso di lavoro permettendo di intervenire con modifiche rapide a risoluzioni come 360p, prima di procedere con la creazione del risultato finale a 1080p o in 4K.