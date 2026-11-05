ChatGPT crea GIF animate, prepariamoci all'invasione dei meme AI

L’arrivo del nuovo modello Images 2.6 annunciato oggi da OpenAI ha portato la creazione delle GIF animate nelle conversazioni con ChatGPT. E sappiamo tutti benissimo cosa significa: un’invasione di meme AI che sta per riversarsi sui nostri schermi. È inevitabile.

ChatGPT, le GIF animate e i meme AI

È molto semplice, si digita un prompt con ciò che si desidera e, nel giro di pochi secondi, si ottiene il risultato voluto. L’operazione è piuttosto rapida. Qui sotto una GIF con il sottoscritto (più o meno) che scrive un articolo sulla creazione di meme animati con ChatGPT. Inception!

È possibile regolare la velocità di riproduzione delle immagini generate, con valori da 0,25x a 2x.

Images 2.6 tende a copiare ciò che esiste già

Ho provato a sottoporre l’AI a un test, partendo da un’istruzione precisa.

In questa conversazione ti descriverò delle gif animate, creale senza fare domande. Basati solo sulla descrizione, non su cosa sai o su cosa trovi online.

Poi ho preso come riferimento alcune dei meme animati più popolari, dall’archivio di KnowYourMeme, dando in pasto a ChatGPT la loro descrizione. Questo il prompt, nel caso del celebre Forever Alone (in inglese).

Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template “Forever an X.”

Il risultato dimostra che il modello di OpenAI ignora il comando impartito in precedenza, creando un risultato finale molto (troppo) simile a quello de meme originale.

Facciamo un’altra prova con Nyan Cat. Anche in questo caso, stile, colori e animazione sono quelli della GIF che gira da ormai 15 anni.