6 prompt per trasformare Claude nel collaboratore perfetto

Chi ha provato a delegare un compito a qualcuno senza spiegargli nulla sa già come va a finire. Il risultato è quasi sempre scarso o peggio ancora, del tutto fuori luogo. Con Claude succede la stessa cosa. Gli si chiede di scrivere una mail ai clienti e lui produce qualcosa di corretto, educato e completamente intercambiabile con quello che scriverebbe per qualsiasi altra attività sulla faccia della terra. Il problema non è lo strumento. È che nessuno gli ha mai detto per chi lavora.

6 prompt per un Claude su misura

Un metodo in sei passaggi risolve il problema alla radice. In pratica, invece di ripetere le stesse spiegazioni a ogni conversazione, si prendono sei decisioni fondamentali sulla propria attività, si scrivono le risposte con l’aiuto di Claude e si salvano tutte in un unico progetto. Da quel momento, ogni nuova conversazione parte da lì. Claude sa già chi si è, per chi si lavora e dove si vuole arrivare.

1. Raccontare chi si è davvero

Claude non può indovinare il percorso professionale di chi lo usa. Non sa quali clienti sono stati seguiti, quali risultati sono stati ottenuti, quali aneddoti raccontano meglio il proprio modo di lavorare. Il primo passaggio è un’intervista al contrario. Si chiede a Claude di porre dieci domande, una alla volta, sulla propria esperienza professionale, poi di sintetizzare le risposte in una descrizione di una pagina. Quel documento diventa la prima cosa che Claude legge prima di ogni incarico.

Prompt: Intervistami sulla mia vita professionale. Fammi dieci domande, una alla volta, su: la mia esperienza, i clienti con cui ho lavorato, i risultati ottenuti e le storie che racconto più spesso. Poi scrivi una descrizione di una pagina su chi sono professionalmente.

2. Descrivere il proprio cliente ideale

Il consiglio non è inventare un profilo astratto con dati demografici e percentuali. È pensare a una persona reale, un cliente con cui si è lavorato bene, e descriverla a Claude con tutti i dettagli che la rendono concreta- Quindi, che lavoro fa, com’è la sua settimana tipo, cosa lo preoccupa di notte, quali soluzioni ha già provato senza successo. Claude scrive meglio quando sa per chi sta scrivendo, esattamente come un essere umano.

Prompt: Voglio descriverti il mio cliente ideale. È una persona reale con cui ho lavorato. Fammi domande finché non capisci il suo lavoro, la sua routine, le sue paure, i tentativi falliti e cosa cerca davvero. Poi scrivi un profilo con un nome proprio che possa usare come riferimento ogni volta che devo scrivere per i miei clienti.

3. Definire la promessa in una frase

Questo è il passaggio più difficile, perché costringe a scegliere. Claude genera dieci versioni diverse della frase che descrive il risultato che si offre ai clienti, non in gergo tecnico, ma nelle parole che i clienti userebbero loro stessi. Poi si leggono ad alta voce. Quella che si riesce a dire senza esitare è quella giusta. Le altre hanno in comune qualcosa di troppo vago o troppo ambizioso, e vale la pena capire cosa.

Prompt: Scrivi dieci versioni di una singola frase che descriva il risultato che i miei clienti ottengono lavorando con me. Usa le parole che userebbero loro, non il gergo del mio settore. Poi individua quale versione è la più forte e cosa hanno in comune le più deboli.

4. Estrarre le linee guida del marchio dal proprio sito

Bastano due minuti. Si apre la pagina principale del proprio sito, si fa clic con il tasto destro, si seleziona “Visualizza sorgente pagina”, si copia tutto e lo si incolla nella conversazione con Claude. Gli si chiede di estrarre i caratteri tipografici, i colori, la spaziatura e l’atmosfera generale, e di trasformare il tutto in un documento di linee guida utilizzabile da chiunque per costruire pagine coerenti con quelle esistenti.

Prompt: Ecco il codice sorgente della mia pagina principale. Analizzalo ed estrai le linee guida del mio marchio: caratteri tipografici, colori con codici esadecimali, spaziatura, stile visivo e atmosfera generale. Organizza il tutto in un documento che chiunque possa usare per creare pagine coerenti con il mio sito.

5. Scoprire cosa ha già funzionato

Questo passaggio trasforma Claude in un analista. Usando la funzione Cowork, gli si forniscono i propri contenuti degli ultimi sei mesi pubblicati su LinkedIn, come testi, interazioni ricevute, visualizzazioni, e gli si chiede di individuare cosa hanno in comune quelli che hanno funzionato meglio.

Prompt: Ecco i miei contenuti pubblicati su LinkedIn negli ultimi sei mesi, con i dati sulle interazioni ricevute. Analizzali e dimmi cosa hanno in comune quelli con le prestazioni migliori. Ricava un insieme di regole di scrittura basate sui risultati reali, non sulle buone pratiche generiche. Poi usa quelle regole per verificare le mie prossime bozze prima che le pubblichi.

6. Dichiarare dove si vuole arrivare

L’ultimo passaggio dà a Claude la bussola. Gli si chiede di domandare come si immagina l’anno che viene: quanto si vuole guadagnare, con quanti clienti si vuole lavorare, quale tipo di lavoro si vuole fare di più e quale di meno, per cosa si vuole essere riconosciuti. Le risposte diventano un documento di una pagina che Claude consulta ogni volta che propone qualcosa. Se un’opportunità non è in linea con gli obiettivi dichiarati, lo dice.

Prompt: Chiedimi cosa voglio che il prossimo anno sembri dal punto di vista professionale. Chiedimi del fatturato, del numero di clienti, del tipo di lavoro che voglio fare di più, di quello che voglio smettere di fare e di ciò per cui voglio essere conosciuto. Poi trasforma le mie risposte in un documento di una pagina che funzioni da guida per valutare ogni proposta e ogni decisione futura.

Un progetto e nessuna ripetizione

Il meccanismo funziona perché i sei documenti restano salvati in un unico progetto. Ogni nuova conversazione aperta dentro quel progetto parte già con il contesto completo. non serve ripetere nulla.