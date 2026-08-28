 Gemini Omni 1.1 Flash: video più lunghi a risoluzione 4K
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Gemini Omni 1.1 Flash: video più lunghi a risoluzione 4K

Gemini Omni 1.1 Flash può unire più clip per ottenere un video lungo fino 40 secondi e generare clip con risoluzione di 360p, 720p, 1080p e 4K.
Gemini Omni 1.1 Flash: video più lunghi a risoluzione 4K
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Gemini Omni 1.1 Flash può unire più clip per ottenere un video lungo fino 40 secondi e generare clip con risoluzione di 360p, 720p, 1080p e 4K.
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Google ha aggiornato il modello per la generazione di video annunciato a maggio. Gemini Omni 1.1 Flash offre ora maggiori possibilità di editing, ma soprattutto una risoluzione fino a 4K. Aumenta anche la lunghezza delle clip fino a 40 secondi. È disponibile in Google AI Studio e tramite Google Flow (solo abbonati a Google AI Plus, Pro e Ultra).

Novità di Gemini Omni 1.1 Flash

Gemini Omni Flash permette di generare video con audio a partire da qualsiasi input (testo, immagini, audio e video). La lunghezza massima di una singola clip è 10 secondi, ma la versione 1.1 del modello supporta l’estensione della scena. Ciò significa che l’utente può usare un video esistente e aggiungere clip dal punto in cui era stato interrotto.

Gemini Omni 1.1 Flash individua il contesto analizzando i 10 secondi precedenti e aggiunge altre clip da 10 secondi fino ad una durata totale di 40 secondi. Si ottiene così una maggiore coerenza visiva e aderenza narrativa, consentendo di creare storie più lunghe o esplorare nuove direzioni creative. Questo è uno degli esempi pubblicati da Google:

Il nuovo modello permette anche di ottenere transizioni fluide e movimenti di camera, specificando i fotogrammi di inizio e fine di un’inquadratura. In pratica genera il video tra due fotogrammi chiave. Questo è il risultato:

Gemini Omni 1.1 Flash può generare anteprime a 360p con velocità fino al 60% superiore rispetto al precedente modello, ma soprattutto può generare video fino a risoluzione 4K. L’impostazione predefinita è 720p e si possono scegliere 360p, 1080p e 4K.

I prezzi sono 0,03 dollari/secondo (360p), 0,10 dollari/secondo (720p), 0,15 dollari/secondo (1080p) e 0,30 dollari/secondo (4K). L’estensione della scena è disponibile anche nell’app Gemini per abbonati a Google AI Plus, Pro e Ultra. Gli abbonati possono usare tutte le nuove in Google Flow.

Fonte: Google

Pubblicato il 28 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 ago 2026
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