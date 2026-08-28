Anthropic, un giudice blocca la messa al bando del Pentagono

L’invocazione vuota della sicurezza nazionale non è un assegno in bianco per punire e vendicarsi contro i critici del governo. La giudice Rita Lin, in un ordine di 59 pagine, ha bloccato la decisione del Pentagono di inserire Anthropic in una lista nera di rischio per la catena di approvvigionamento della sicurezza nazionale.

Anthropic aveva rifiutato di permettere all’esercito americano di usare Claude per la sorveglianza domestica e per le armi autonome. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva risposto designando Anthropic come rischio per la sicurezza nazionale, bloccandola da alcuni contratti militari. Anthropic ha fatto causa e ha vinto, almeno per ora.

Anthropic contro il Pentagono: il giudice blocca il ban e dà ragione all’azienda

Anthropic dice che i modelli AI non sono abbastanza affidabili per essere usati in modo sicuro nelle armi autonome. Si oppone alla sorveglianza domestica come violazione dei diritti. Il Pentagono dice che le aziende private non dovrebbero poter vincolare l’azione militare.

La designazione di Hegseth era senza precedenti: la prima volta che un’azienda americana viene pubblicamente designata come rischio per la catena di approvvigionamento sotto uno statuto governativo oscuro, pensato per proteggere i sistemi militari dal sabotaggio straniero. Applicarlo a un’azienda americana per aver rifiutato di togliere le restrizioni etiche sui propri prodotti è un uso che lo statuto non prevedeva.

Anthropic dice che la decisione potrebbe costarle miliardi in contratti persi e danni reputazionali.

La sentenza

La giudice Lin, nominata dall’ex presidente democratico Biden, ha stabilito che la decisione del Pentagono è illegale e priva di fondamento. Anthropic ha sostenuto che il governo ha violato il Primo Emendamento (ritorsione contro le opinioni dell’azienda sulla sicurezza AI) e il Quinto Emendamento (nessuna possibilità di contestare la designazione).

Il Dipartimento di Giustizia ha controbattuto che il rifiuto di Anthropic di accettare i termini contrattuali potrebbe creare incertezza nel Pentagono su come usare Claude e rischiare di disabilitare sistemi militari durante le operazioni. Il governo sostiene che la designazione derivava dal rifiuto contrattuale, non dalle opinioni sulla sicurezza AI.

La guerra non è ancora finita

Anthropic ha una seconda causa pendente a Washington D.C. su una designazione di rischio separata che potrebbe escluderla dai contratti governativi civili. La battaglia non è finita, è solo il primo round.

La situazione è paradossale: Anthropic è l’azienda che l’amministrazione Trump ha forzato a ritirare Fable 5 e Mythos per motivi di sicurezza nazionale, perché i modelli erano troppo potenti per rischiare che la Cina vi accedesse. E la stessa amministrazione la mette in lista nera perché rifiuta di togliere le restrizioni sulla sicurezza AI…

Anthropic è contemporaneamente troppo sicura e troppo poco sicura… in pratica, è pericolosa perché è troppo prudente.