Claude si collega al conto in banca e analizza le spese con Personal Finance

Si chiama Personal Finance, e collega Claude ai conti correnti e alle carte tramite Plaid, la piattaforma che fa da ponte tra le app e gli istituti bancari. Una volta dentro, si può chiedere che fine hanno fatto i soldi questo mese… Lui prepara un quadro con le spese divise per categoria: affitto e bollette, shopping, cibo, e tutte le altre piccole voci che sommate fanno male.

Personal Finance di Claude, come funziona

Si può andare oltre il resoconto. Si può chiedere quali bollette restano da pagare prima del prossimo stipendio o se ci si puoi permettere il viaggio delle feste. È possibile anche chiedergli quanto si riuscirebbe a mettere da parte ogni mese. Se poi si incappa in un termine finanziario poco chiaro, Claude può spiegarlo senza problemi. Può anche rispondere sui saldi e sui singoli movimenti.

Va detto subito, l’accesso è in sola lettura. Claude non può spostare denaro, gestirlo o investirlo, e Anthropic ci tiene a precisare che non è pensato per dare consigli di investimento. Insomma, è un revisore dei conti, stop.

Like the rest of Claude, Personal Finance has no ads or sponsored recommendations. It helps you understand your money, and it isn’t designed to give investment advice. Rolling out gradually in the US on the Pro, Max, and Ultra plans: https://t.co/BRFzh4jQRo — Claude (@claudeai) November 5, 2026

Le password della banca non le vede, perché di mezzo c’è Plaid. Anche le banche dormono più tranquille, visto che non si ritrovano bot sconosciuti che gironzolano per i loro sistemi. Non è però un accesso timido. Se si decide di concederlo, Claude può vedere: il nome della banca; i nomi dei conti e il tipo di conto; le ultime quattro cifre del numero associato; saldi e limiti di credito; fino a due anni di storico delle transazioni.

Per ora solo in America, e solo con l’abbonamento

La funzione sta arrivando in beta in questi giorni, riservata agli abbonati ai piani Claude Pro, Max e Ultra negli Stati Uniti. Per tutti gli altri, tocca aspettare.

OpenAI ha introdotto qualcosa di simile per ChatGPT a maggio, sempre appoggiandosi a Plaid. Nel comunicato Anthropic lascia intendere che Personal Finance sia solo l’antipasto. Per le decisioni finanziarie più grosse, scrive, le persone sono servite meglio quando Claude lavora insieme a professionisti abilitati e a istituzioni regolamentate di cui si fidano. L’azienda sta valutando come rendere possibile tutto questo dentro Claude e fa un appello esplicito: banche, gestori patrimoniali e società di servizi finanziari che vogliano contribuire a plasmare il progetto sono invitati a farsi avanti.

Il messaggio tra le righe è chiaro. Oggi Claude dice dove sono andati i soldi, domani potrebbe affiancare i consulenti bancari.