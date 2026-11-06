 Alexa for Shopping: acquisto dei prodotti tramite messaggi
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Alexa for Shopping: acquisto dei prodotti tramite messaggi

Amazon ha annunciato che gli utenti possono usare i messaggi per interagire con Alexa for Shopping, ad esempio cercare e acquistare i prodotti.
Alexa for Shopping: acquisto dei prodotti tramite messaggi
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Amazon ha annunciato che gli utenti possono usare i messaggi per interagire con Alexa for Shopping, ad esempio cercare e acquistare i prodotti.
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A fine settembre, Amazon ha bloccato Meta Muse, in quanto permette agli utenti di effettuare acquisti, violando le condizioni d’uso del servizio. L’azienda di Seattle ha annunciato oggi che Alexa for Shopping offre ora la stessa funzionalità tramite app o sito web. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. Arriverà negli altri paesi nelle prossime settimane.

Alexa for Shopping sfida Meta Muse

Alexa for Shopping è l’agente AI nato dalla “fusione” tra Rufus e Alexa+. Offre in pratica un aiuto nella ricerca dei prodotti, fornendo suggerimenti personalazzati, cronologia dei prezzi e altre utili informazioni. Amazon ha ora aggiunto la possibilità di cercare i prodotti, aggiungerli al carrello e completare l’acquisto tramite messaggi.

Alcuni utenti statunitensi riceveranno un invito per testare la novità via SMS (deve essere attivato il supporto RCS). Dovranno solo accettare i termini d’uso e collegare il numero di telefono. In alternativa possono effettuare l’accesso in questa pagina e attendere l’invito. Il contatto apparirà sullo smartphone come “Alexa Shopping“.

L’utente può ad esempio inviare un messaggio per cercare un regalo di compleanno, condividere la foto di un capo d’abbigliamento oppure segnalare che il cibo per il cane è finito. Alexa for Shopping cercherà i prodotti, confronterà le opzioni e risponderà con suggerimenti. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, l’agente AI può aggiungere gli articoli al carrello e completare l’acquisto.

Alexa for Shopping messaggi

Amazon spiega che Alexa for Shopping impara a conoscere le preferenze personali, le abitudini d’acquisto e i gusti, offrendo un’esperienza su misura. Se ad esempio l’utente specifica di voler vedere solo prodotti vegani, l’agente AI lo ricorderà per le richieste future.

Alexa for Shopping può inoltre tracciare offerte e prezzi, notificare l’arrivo di nuovi prodotti, effettuare confronti e verificare lo stato degli ordini. La nuova funzionalità sarà disponibile nell’app Amazon Shopping, su Amazon.com e dispositivi che supportano Alexa (Amazon non specifica quali, ma quasi certamente sono smart display e smart TV).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 6 nov 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 nov 2026
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