wedium è il social delle persone reali, nell'era dei deepfake

Lanciare un nuovo social network nel 2026 (ormai quasi 2027) è un azzardo? Forse sì, anzi quasi sicuramente. C’è però chi si è voluto comunque cimentare nell’impresa, consapevole di cosa comporta la sfida e, proprio per questo motivo, adottando un approccio diverso rispetto a quello delle altre piattaforme. Abbiamo ricevuto in redazione il comunicato sul lancio di wedium in Italia, lo segnaliamo volentieri.

Un nuovo social network in Italia, arriva wedium

Il progetto è nato in Germania, a Berlino, da un gruppo di persone comuni , così si definiscono sul sito ufficiale. Sono unite dall’insofferenza verso l’idea che i social media fossero nelle mani di colossi tecnologici americani e cinesi che minacciano la nostra democrazia , con tutto ciò che comporta: populismo e disinformazione, adescamento online, cyberbullismo e cyberstalking, fake news, ideali irrealistici, algoritmi che creano dipendenza e alimentano gli estremismi . Al centro ci sono i concetti di fiducia e sicurezza, anziché algoritmi che fanno di tutto per concentrarsi solo sull’engagement. Questo il video di presentazione.

Per limitare i bot e gli account falsi, wedium implementa un sistema di verifica dell’identità, a cui si aggiungono strumenti per la protezione degli adolescenti dai 13 ai 17 anni e la conformità a tutte le forme di tutela previste dagli standard europei. Inoltre, gli utenti sono in grado di influenzare i contenuti visualizzati dai feed.

Il social è accessibile tramite applicazioni mobile per Android (Google Play) e iOS (App Store). Chiudiamo con le parole di Nele Meissner, CEO e cofondatrice della piattaforma, condividendo quella che è forse l’unica visione sostenibile e realista per garantire una presenza online sicura ai minori.