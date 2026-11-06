Edits per Mac è qui: l'app di Instagram per montare video è gratis

Montare un video sul telefono è un po’ come cucinare per il cenone di Natale su un fornello da campeggio. Oddio, qualcuno ci riesce pure bene, ma ogni tanto ci si ritrova a imprecare contro Santi e Madonne varie. Finalmente Edits, l’app per il montaggio di Instagram, ha finalmente una versione desktop. E non costa niente.

Come scaricare Instagram Edits su Mac

Edits è nata su mobile circa un anno fa e da allora ha fatto parecchia strada, oltre 50 milioni di persone l’hanno provata. Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha raccontato che la richiesta numero uno era sempre la stessa, cioè uscire dallo schermo piccolo. Quindi eccola, per ora solo su macOS e solo con chip Apple M1 o successivi. Chi ha un vecchio Mac con Intel dovrà aspettare, o rassegnarsi.

L’idea, dice Mosseri, è dare più spazio alla creatività. Quindi finalmente arriva una timeline vera, con più livelli sovrapposti e più strumenti sott’occhio.

La versione per Mac ha una timeline multitraccia completa, keyframe per le transizioni dinamiche e forme d’onda audio abbastanza precise per tagliare a tempo di musica. Ci sono le scorciatoie da tastiera, come in qualsiasi editor che si rispetti. È possibile importare i propri LUT per il colore e i propri font.

C’è anche il supporto a MCP, il Model Context Protocol, che permette di far entrare agenti AI nel proprio flusso di lavoro. Instagram non spiega fin dove arrivi la cosa, ma il fatto che un’app gratuita per Reel parli già di agenti dice parecchio sull’aria che tira.

La musica senza il terrore dei copyright

Chi pubblica video lo sa bene, una canzone scelta con troppa leggerezza e il copyright arriva addosso come un piano a coda dal terzo piano. Edits risolve il problema con l’accesso alla libreria musicale di Instagram, fatta di brani con licenza e royalty-free. Dentro ci sono tormentoni di artisti famosi, colonne sonore di film e serie TV.

La versione desktop mantiene tutto questo e aggiunge centinaia di effetti audio e video, più sottotitoli automatici illimitati in più lingue.

Mac e telefono sincronizzati

L’aspetto è familiare, quindi chi usa già Edits da mobile non deve imparare tutto da capo. Alcune cose si sincronizzano, come gli stili di testo e l’audio salvati sul telefono si ritrovano anche sul computer. È possibile collegare il profilo Instagram e pubblicare direttamente dall’app, con trial reels, posizione e tag compresi.

Il sogno proibito, cioè iniziare un progetto sul Mac e finirlo sul telefono sul treno, non c’è ancora. Instagram dice però di starci lavorando, e promette aggiornamenti settimanali nel frattempo.

Non solo per Instagram

L’app nasce per Instagram, ma si possono creare video orizzontali e verticali ed esportarli in 4K senza filigrana. Così Meta si mette direttamente in competizione con CapCut e compagnia bella. Quanto durerà la pacchia? Per ora Edits non chiede un solo centesimo, ma in futuro potrebbero comparire funzioni a pagamento. Intanto si scarica dal sito ufficiale di Instagram.