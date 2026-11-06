 Firefox nasconde il suo Snake: come attivare l'easter egg
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Firefox nasconde il suo Snake: come attivare l'easter egg

L'easter egg include una versione del classico Snake nel browser Firefox: scopri come avviare il minigioco dalla barra dell'indirizzo.
Firefox nasconde il suo Snake: come attivare l'easter egg
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L'easter egg include una versione del classico Snake nel browser Firefox: scopri come avviare il minigioco dalla barra dell'indirizzo.
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C’è un simpatico easter egg ben nascosto nel browser Firefox, rimasto nell’ombra per diversi mesi, che attiva un gioco chiaramente ispirato allo Snake dei vecchi telefoni Nokia. È presente fin dalla versione 151 pubblicata a maggio (siamo arrivati alla 159 nel canale Stable), ma è stato scoperto e reso noto solo ora. Vediamo come funziona.

Come giocare a Snake in Firefox: l’easter egg

Per attivarlo è sufficiente eseguire un’operazione matematica direttamente nella barra dell’indirizzo: l’importante è che abbia come risultato 150. Possiamo dunque digitare, ad esempio, 100+50 oppure 75+75(vale anche per sottrazioni, divisioni, potenze e così via). Di fianco al valore compare la piccola icona del software, a quel punto è sufficiente fare clic per iniziare.

Come attivare l'easter egg di Snake in Firefox

Viene così caricata l’interfaccia del gioco, mostrando subito i comandi. È tutto molto semplice, ci si muove attraverso le quattro frecce direzionali. L’obiettivo è quello di raggiungere il cerchio posizionato nel riquadro, senza toccare i bordi o la propria coda. In un primo momento è semplice, ma man mano che ci si allunga le cose diventano inevitabilmente più complicate.

Snake, l'easter egg nascosto in Firefox

Alla fine di ogni partita compare la schermata di Game Over con il punteggio, prima di ricominciare. È tutto molto basic, a dire il vero, senza classifiche o altro, ma sufficiente per staccare la spina qualche minuto tra una sessione di lavoro e l’altra.

Snake, l'easter egg nascosto in Firefox

I minigiochi integrati nei browser non sono certo una novità. Chrome offre da sempre la possibilità di intrattenersi con Dino a chi è disconnesso, facendo saltare il dinosauro con la barra spaziatrice, mentre Edge di Microsoft ospita un surf 8-bit piuttosto elaborato, raggiungibile tramite la barra dell’indirizzo. C’è anche Vivaldi (appena aggiornato alla versione 8.3) che ormai da diversi anni include Vivaldia, un omaggio ai titoli degli anni ’80 con richiami alla cultura cyberpunk e allo stile futuristico. È senza dubbio il migliore tra quelli elencati.

Fonte: Soeren Hentzschel

Pubblicato il 6 nov 2026

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