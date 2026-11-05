Novità per gli eventi su WhatsApp: inviti anche senza account

Dopo aver annunciato quattro novità per le chat di gruppo, l’azienda di Menlo Park ha aggiornato la funzionalità che permette di creare eventi su WhatsApp. Ora è possibile invitare anche le persone che non usano il popolare servizio di messaggistica. Verrà inoltre introdotta una pagina dedicata che funzionerà da hub.

Novità per gli eventi su WhatsApp

WhatsApp permette di creare eventi nelle chat individuali e di gruppo. Gli utenti devono toccare l’icona della graffetta su Android o il simbolo + su iOS e inserire le varie informazioni (nome, descrizione, data, ora inizio/fine, luogo, link alla chiamata, promemoria). Finora potevano partecipare solo gli utenti che usano il servizio di messaggistica. Meta ha ascoltato le richieste e aggiornato la funzionalità per consentire di invitare anche le persone che non sono su WhatsApp.

La procedura rimane identica. È possibile anche aggiungere un’immagine di copertina. Dopo aver creato un evento è sufficiente condividere il link (ad esempio via email). I destinatari potranno così rispondere anche senza installare l’app. Una seconda novità arriverà nei prossimi giorni.

La gestione degli eventi diventerà più semplice con un hub dedicato. Non servirà quindi cercare gli eventi nelle singole conversazioni. Sarà accessibile tramite la relativa voce nelle impostazioni dell’app. L’utente potrà creare un evento, inviare gli inviti e visualizzare gli eventi passati e in programma, inclusi quelli creati e quelli ai quali l’utente è stato invitato. Gli esperti di WABetInfo avevano pubblicato alcuni screenshot all’inizio di settembre.

L’azienda di Menlo Park garantisce il rispetto della privacy. Il numero di telefono non viene mostrato agli ospiti e quelli che non hanno un account WhatsApp vedranno l’indirizzo dell’evento solo dopo aver risposto all’invito. Ovviamente messaggi e chiamate rimangono privati e protetti dalla crittografia end-to-end.

Queste novità saranno disponibili gradualmente nelle prossime settimane. Altre funzionalità sono in sviluppo, tra cui le azioni rapide (per alcuni utenti è già attiva).