Vivaldi 8.3, il browser diventa aggressivo contro le pubblicità

Dopo il restyling completo dell’interfaccia introdotto con la 8.0 in primavera, il lavoro del team di Vivaldi non si è interrotto, arrivando oggi a rendere disponibile la nuova versione 8.3 del browser. È in download dalle pagine del sito ufficiale per Windows, macOS e Linux, porta con sé alcune novità che vale la pena segnalare.

Le novità di Vivaldi 8.3: ad blocker e non solo

La più importante è quella che riguarda l’Ad and Tracker Blocker integrato, lo strumento che blocca le pubblicità e il tracciamento dell’attività online (in italiano il software li definisce traccianti ). Ora è possibile scegliere tra quattro livelli di protezione, tenendo conto che quelli più avanzati rischiano di compromettere il corretto caricamento dei siti. La configurazione può avvenire sia al primo avvio sia attraverso le impostazioni.

Disattivato: disattiva il blocco degli annunci e traccianti;

Leggero: blocca la maggior parte dei traccianti e alcuni annunci;

Forte: blocca più traccianti e annunci, alcuni siti potrebbero non funzionare;

Aggressivo: blocca quasi tutti i traccianti e annunci, i siti potrebbero non funzionare.

Non è tutto, perché chi desidera un controllo più granulare può intervenire su parametri specifici (Impostazioni, Privacy e sicurezza, Aggiungi livello di blocco personalizzato). La funzionalità debutta oggi anche nelle versioni Android e iOS del browser.

Tra le altre novità di Vivaldi 8.3 ci sono poi ritocchi alla gestione delle schede verticali (espansione automatica al passaggio del mouse e organizzazione di quelle fissate in una griglia compatta), la possibilità di aprire tutti gli indirizzi presenti in un testo in schede diverse con un unico copia-incolla, di copiare link puliti (senza parametri di tracciamento, come nello screenshot di seguito) e miglioramenti alla modalità di lettura.

Il post sul blog che annuncia la disponibilità si apre ribadendo una presa di posizione, quella di tutelare la privacy degli utenti e di supportare la sovranità tecnologica europea.