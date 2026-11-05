Apple Music trasforma tutti in star del karaoke con Selfie Sing

Apple Music sta per regalarsi una funzione che permette di riprendersi mentre si canta, senza uscire dall’app e senza passare per quell’app di karaoke piena di pubblicità. Si chiama Selfie Sing. Arriverà con iOS 27.3, ed è già disponibile in beta.

Apple Music lancia il karaoke con video: cos’è Selfie Sing, canzoni ed effetti vocali

Non è una novità assoluta. Nel 2022 Apple aveva già lanciato “Sing“, che permetteva di prendere il posto del cantante originale, abbassando la sua voce per fare spazio alla propria. Selfie Sing è, diciamo, un’evoluzione.

Il meccanismo è semplice. Si sceglie una canzone, si accende la fotocamera e via. Le parole salgono sullo schermo in tempo reale, così nessuno può più accampare la classica scusa di conoscere solo il ritornello…

Purtroppo non è disponibile tutto il catalogo Apple Music. Selfie Sing ha una playlist tutta sua. Per ora ci sono Since U Been Gone di Kelly Clarkson, What Makes You Beautiful degli One Direction, Like a Virgin di Madonna, Baby One More Time di Britney Spears e 9 to 5 di Dolly Parton. Una scaletta da addio al nubilato e da serata con troppi spritz, insomma.

Prima di salvare o condividere il video con gli amici (o con i nemici), è possibile ritoccare l’audio. Ci sono quattro effetti: Megaphone, Echo, Concert Hall e Studio, a seconda che si voglia sembrare un capo ultrà con il megafono, un tenore in una cattedrale o un artista appena uscito da una sala di registrazione costosissima. Si può anche giocare con il volume.

Il pacchetto di iOS 27.3

La beta di iOS 27.3 è appena uscita e porta anche altre funzioni di Siri basate sull’AI e una nuova app Salute. Selfie Sing arriva per tutti a dicembre, giusto in tempo per le cene di famiglia, i brindisi e le canzoni di Natale.