Chrome, Dino: ecco l'omaggio dei Simpsons

È andato in onda ieri negli Stati Uniti il primo episodio della stagione 34 de I Simpsons, intitolato “Habeas Tortoise”. Come sempre, nella sigla iniziale è presente una gag che prende vita quando tutti i componenti della famiglia si riuniscono sul divano davanti al televisore. Questa volta, curiosamente, lo stile scelto per la scena è ispirato a Dino del browser Chrome.

La sigla dei Simpsons nello stile di Dino (Chrome)

Stiamo ovviamente parlando del gioco inserito da Google all’interno del browser, per intrattenere gli utenti quando si verifica una caduta della connessione Internet. Questo il risultato, con Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie in versione pixellata.

The opening sequence in the Season 34 premiere of @TheSimpsons is a nod to the #OfflineDino game in @googlechrome. Brilliant!😉🦖 cc/@louisgray pic.twitter.com/L9AqqhmJ6A — Jason O'Grady ⚡️ (@JasonOGrady) September 26, 2022

In passato, i Simpsons hanno reso omaggio anche a Minecraft, con una sequenza d’apertura realizzata nello stile del gioco (guardala su YouTube).

Tornando a Dino, noto anche come Dinosaur Game o in alternativa T-Rex Game e Dino Runner, è stato introdotto in Chrome nel 2014 dallo sviluppatore Sebastian Gabriel. Il successo è stato enorme: nel 2018 i suoi autori hanno affermato che, mensilmente, gli utenti avviano circa 270 milioni di partite. Diventato un’icona, fa bella mostra di sé su felpe e t-shirt. Nel 2020, Microsoft ha provato a fare altrettanto lanciando il mini-game Surf in Edge.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile lanciare Dino anche quando non ci si trova offline. Tutto ciò che bisogna fare è digitare chrome://dino nella barra dell’indirizzo (funziona sia su computer sia su smartphone e tablet), premere la barra spaziatrice e poi accumulare punti saltando i cactus e gli uccelli in volo. Buon divertimento!

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma proseguendo incrementano velocità e difficoltà e si assiste all’alternanza del ciclo giorno-notte. Il punteggio più alto è salvato in automatico dal browser e mostrato durante le partite successive.