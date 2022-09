Chrome: completamento automatico delle password più sicuro

Recentemente Edge, il browser Microsoft che risulta impostato come predefinito sugli ultimi sistemi operativi Windows, è stato aggiornato con l’implementazione di una nuova funzione relativa al riempimento automatico delle password, al fine di migliorare di gran lunga il funzionamento del programma e sopratutto la protezione dei dati degli utenti. Per la gioia degli utilizzatori del navigatore di “Big g”, la suddetta feature potrebbe però presto fare capolino pure su Chrome.

Chrome: nuova funzione per il riempimento automatico delle password

Andando più nello specifico, alcuni utilizzatori di Edge potrebbero non esserne a conoscenza, ma il browser offre un’opzione che consente di preservare il completamento automatico dei campi con le password salvate adoperando la password del dispositivo in uso. In sostanza, le credenziali del dispositivo adoperato fungono da master password per il riempimento automatico sui siti visitati con Edge.

A quanto pare, la funzionalità descritta poc’anzi potrebbe arrivare pure sul navigatore di Google. Attualmente, infatti, la feature è stata aggiunta nella versione Canary di Chrome, dunque non è da escludere che prossimamente possa essere implementata sulla versione stabile del browser. Al momento, però, non è chiaro quando di preciso ciò possa accadere.

Da tenere presente che non si tratta di un’impostazione predefinita, ma di una feature facoltativa da attivare dalle impostazioni di Chrome a seconda delle singole esigenze e preferenze.

Chi cerca maggiori opzioni di sicurezza per la gestione e il completamento automatico delle password può valutare di rivolgersi a un password manager di natura commerciale, come nel caso di 1Password, LastPass oppure NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.