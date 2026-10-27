Firefox 159 è in download (link diretto): le novità del browser

Mozilla annuncerà l’arrivo di Firefox 159 solo oggi, entro le prossime ore. I file di installazione sono però già disponibili per il download sul server FTP ufficiale. Rispetto alla versione precedente, non si tratta di un aggiornamento corposo, nulla a che vedere con la release 157 che un mese fa ha introdotto cambiamenti importanti come l’interfaccia Nova. Qualche novità però c’è e, come visto durante la fase di test, merita di essere segnalata.

Le novità di Firefox 159, in download da oggi

La più importante e interessante riguarda la gestione delle password: quelle salvate sono accessibili per impostazione predefinita dalla barra laterale, senza dover prima aggiungere lo strumento dedicato. C’è poi Smart Window, basata sull’AI di Mistral (il rollout non ha ancora raggiunto l’Italia) che può tenere d’occhio le risorse online per conto dell’utente, basta digitare /watch nella chat per far sì che l’intelligenza artificiale controlli, ad esempio, le variazioni di prezzo di un prodotto e avvisi immediatamente quando è conveniente acquistarlo. Ancora, la condivisione degli elementi su macOS ora utilizza lo stesso selettore del sistema operativo con l’anteprima della pagina e l’elenco dei contatti recenti. Sulle distribuzioni Linux è stato poi ottimizzato l’uso della memoria per i sistemi con GPU di AMD.

Firefox 159 è disponibile su desktop per Windows, macOS e Linux, oltre che su mobile per Android e iOS (fare riferimento a Google Play e App Store).

Come sempre, il suo rilascio ha segnato l’ingresso della versione 160 nel canale Beta per la fase di test pubblico. In questo caso, tra le novità attese ci sono un controllo per la velocità di riproduzione dei contenuti in modalità Picture-in-Picture (da 0,25x a 2x), il supporto per i file video MKV con audio FLAC, MP3 o PCM, la possibilità di aprire nuove schede trascinando elementi direttamente dalla cronologia e la funzionalità Mini Windows per mantenere in primo piano la visualizzazione di una pagina o di una porzione di essa.