Instagram arriva su Apple TV: come guardare i Reel dal televisore

Instagram ha lanciato la sua app per Apple TV, con molta discrezione, senza fare annunci, né comunicati. Si chiama Instagram for TV ed è la versione del social con Reel, con dirette e altri contenuti video, adattata al grande schermo.

In realtà, non è una novità assoluta, perché la prova generale risale a dicembre dello scorso anno. A giugno sono arrivate parecchie funzioni nuove, e nel frattempo l’app era già sbarcata su Fire TV di Amazon, sui Samsung Smart TV e su Google TV. Mancava solo Apple, e ora c’è anche lei.

Nuova app Instagram for TV su Apple TV: cosa offre

A scoprirlo è stato MacRumors, che il 23 ottobre ha notato nell’App Store un’app di Instagram aggiornata. Nell’elenco dei dispositivi compatibili, accanto a iPhone e iPad, era comparsa anche l’Apple TV. Basta confrontarlo con le versioni archiviate della pagina, ancora il 18 ottobre citavano soltanto iPad e iOS.

Il progetto non pare un capriccio. Sembra che Instagram aspiri a diventare qualcosa di più di un posto dove guardare video di gattini di quindici secondi. L’ambizione è spingersi verso contenuti più lunghi, a puntate, e salire sul treno dei microdrammi, quelle serie in formato tascabile che stanno conquistando il pubblico a colpi di tradimenti, eredità e colpi di scena ogni novanta secondi.

Per farlo serve uno schermo grande, e il televisore è il posto naturale dove seguire una serie per davvero. Al momento, però, si ci sono solo i Reel. I video brevi funzionano altrettanto bene su un quaranta pollici? Saranno gli utenti a dirlo.