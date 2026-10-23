Perplexity Computer: esecuzione su Mac con 36 GB di RAM

All’inizio di settembre, l’azienda californiana ha annunciato Hybrid Compute che permette di utilizzare modelli cloud e locali sul Mac. L’evoluzione successiva si chiama Perplexity Computer. L’intera elaborazione viene eseguita sul dispositivo, garantendo la massima privacy. Serve però una grande quantità di memoria, merce piuttosto costosa di questi tempi.

Perplexity Computer su Mac con 36 GB di RAM

Perplexity Computer combina le funzionalità di Personal Computer e Hybrid Compute. Gli utenti possono eseguire il modello AI e tutte le attività interamente sul Mac. Computer può operare su file locali e applicazioni, senza inviare informazioni personali al cloud. Ciò offre un maggiore controllo sui dati sensibili e sul consumo di crediti.

Computer sfrutta la potenza di calcolo del Mac per eseguire i modelli Qwen 3.6 o PPLX Pro (versione di Qwen ottimizzata). Gli utenti possono gestire attività complesse suddivise in più fasi ed eventualmente autorizzare l’accesso al cloud per ottenere informazioni aggiornate, utilizzare il browser e interagire con le applicazioni connesse. L’orchestratore locale può quindi sfruttare oltre 15 modelli AI più avanzati.

Se l’utente concede l’autorizzazione, Computer può operare su file locali e applicazioni, tra cui Notes, Messaggi, Mail e Numbers. Può ad esempio leggere l’elenco delle attività di un progetto in Notes, verificare la richiesta di un collega relativa a un aggiornamento del budget in Messaggi ed estrarre i dati sulla spesa pianificata da Excel. Può quindi preparare un aggiornamento sullo stato dei lavori che mostri le attività ancora da completare e inviare un invito ad una riunione.

L’esecuzione di codice e tool avviene all’interno di ambienti isolati (sandbox) con accesso controllato a file e applicazioni connesse. L’esecuzione locale di Computer è disponibile per gli abbonati a Perplexity Pro, Max e Enterprise tramite l’app per Mac. Servono però almeno 36 GB di RAM. Gli sviluppatori devono quindi acquistare un MacBook Pro con chip M5 Pro e 48 GB di RAM (3.659 euro), un Mac mini con chip M5 Pro e 48 GB di RAM (2.689 euro) o un Mac Studio con chip M5 Max e 36 GB di RAM (3.049 euro).