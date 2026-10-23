Bluesky sbarca su iPad e consente di mettere i link nel profilo

Scrivere “link in bio” è una soluzione poco elegante per indirizzare gli utenti verso un sito esterno. Bluesky prova a semplificare le cose con una nuova funzione dedicata ai link, accompagnata da un aggiornamento per i tablet Apple.

L’iPad entra in scena

La novità più importante è il supporto per iPad, che per ora è in versione beta. L’app, quindi, dovrebbe finalmente smettere di sembrare un telefono stirato su uno schermo più grande. Il condizionale è d’obbligo, visto che una beta è una beta, e quindi è imperfetta per definizione.

Bluesky lo sa e chiede una mano. Nelle impostazioni c’è la sezione Beta Features, dove si possono segnalare bug e stranezze varie. Se l’app sull’iPad fa qualcosa di inspiegabile, quello è il posto dove metterlo a verbale.

Il link nel profilo, finalmente al suo posto

L’altra aggiunta riguarda chi sui social ci lavora. Adesso si possono mettere in cima al profilo i collegamenti a piattaforme esterne. Bluesky la presenta come un aiuto ai creator. Chi ha un Patreon o un Ko-fi può far arrivare il suo pubblico direttamente lì, senza dover mendicare un clic a ogni post. Stessa cosa per un sito personale o una newsletter, cioè tutto quello che di solito sta fuori dalla piazza.

Link più facili da condividere vuol dire anche non dover ricorrere per forza al solito “link in bio”. Ci vorrà tempo prima che questa abitudine scompaia, ma con la nuova funzione di Bluesky gli utenti hanno finalmente un’altra possibilità.

Per aggiungerli basta aprire il menu Edit Profile, dove è comparsa una sezione Links. Si incollano gli indirizzi e il gioco è fatto.