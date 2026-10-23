 Spotify Family, arriva il QR code per scovare chi non vive insieme
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Spotify Family, arriva il QR code per scovare chi non vive insieme

Spotify verifica chi non convive davvero nel piano Family con un nuovo QR code da scansionare sul telefono del gestore. Cosa cambia.
Spotify Family, arriva il QR code per scovare chi non vive insieme
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Spotify verifica chi non convive davvero nel piano Family con un nuovo QR code da scansionare sul telefono del gestore. Cosa cambia.
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C’è un cugino a Torino, un’ex coinquilina a Berlino e un amico d’infanzia che da anni ascolta musica a spese di una zia. Tutti iscritti allo stesso piano Family, tutti convinti che la parola “famiglia” sia una questione di spirito e non di indirizzo… Spotify ha deciso che l’indirizzo conta, eccome.

Come funziona la verifica con il QR code su Spotify Family

Il co-CEO Alex Norström ha confermato durante la chiamata sui conti trimestrali che l’azienda sta cercando di pescare gli utenti del piano Family che non convivono davvero. Lo strumento è un nuovo sistema di verifica con QR code, che richiede di scansionare il telefono di chi gestisce il piano.

Norström ci tiene a ricordare che il piano Family esiste da una vita, quasi 13 anni, e rappresenta una fetta bella grossa degli abbonati. Quando una cosa pesa così tanto sui conti, affidarsi alla buona fede degli utenti diventa un lusso. La pacchia doveva finire, prima o poi, e adesso arriva il codice QR.

Qui sta anche il senso del discorso. Un piano pensato per chi divide lo stesso tetto è diventato, per molti, una specie di condominio virtuale con inquilini sparsi un po’ dovunque, e chi gestisce il piano fa da amministratore benevolo che non manda mai i solleciti.

Spotify già prevede che qualcuno aggirerà il QR code, e ha già pronta la toppa successiva. Il co-CEO lo dice senza giri di parole, non c’è una data di scadenza, non è un’implementazione che si completerà, è semplice routine continua. Chi spera che basti aspettare la fine di questa ondata di controlli per tornare alla vecchia, comoda ambiguità farebbe bene a non farci troppo affidamento. Il gioco del gatto e del topo, a quanto pare, è stato messo a calendario in forma permanente.

Fonte: Spotify

Pubblicato il 23 ott 2026

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Tiziana Foglio
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23 ott 2026
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