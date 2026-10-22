Kindle Unlimited diventa Kindle+: cosa cambia (e cosa no)

Da abbonato al servizio, ho appena ricevuto nella casella di posta elettronica l’avviso che Kindle Unlimited è diventato Kindle+. Cambia il nome, ma non la sostanza. È Amazon a spiegare il perché di questa modifica, il motivo per cui ha preso la decisione.

Il tuo abbonamento include milioni di eBook, riviste e fumetti. Kindle+ è il nome giusto per un abbonamento che ti segue ovunque ti porti la tua curiosità.

Kindle+ è il nuovo nome di Kindle Unlimited

Oltre a essere stato ribattezzato, Kindle+ introduce anche un parziale restyling: logo e design dell’applicazione sono stati rinfrescati, ecco uno screenshot appena catturato su smartphone (potrebbe essere necessario un aggiornamento).

Lo stesso messaggio ricevuto via email conferma anche cosa non cambia. A conti fatti, l’esperienza rimane la stessa, così come le personalizzazioni a cui l’utente è abituato.

la cronologia di lettura e i titoli salvati;

l’accesso a milioni di eBook, riviste e fumetti;

segnalibri, note e avanzamento su tutti i titoli;

il numero di titoli che si possono prendere in prestito contemporaneamente;

quanto si paga e come il pagamento viene addebitato.

Il riferimento ai titoli da prendere in prestito è alla funzionalità che consente di selezionarne fino a un massimo di 20, con una modalità che ricorda quella delle biblioteche. Quando se ne vorranno di nuovi, sarà sufficiente restituire quelli ai quali è già stato effettuato l’accesso, non dovendo affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

In Italia, l’abbonamento è proposto al prezzo mensile di 9,99 euro. Non ci sono aumenti (non è scontato in questo periodo). Chi non lo ha mai fatto, può attivare la prove gratuita e accedere al servizio per 30 giorni, effettuando eventualmente la cancellazione del rinnovo prima della scadenza. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla pagina FAQ del supporto ufficiale.