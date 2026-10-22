iPhone Duo e app ottimizzate: il badge è una mossa furba

Proprio nelle ore in cui iPhone Duo fa il suo debutto, Apple annuncia quella che forse, più di tutte, è la mossa che potrebbe garantire il successo del suo primo smartphone pieghevole: un badge. È quello che appiccicherà sulle applicazioni e sui giochi ottimizzati per sfruttare al meglio il form factor del dispositivo.

Arriva il badge Made for iPhone Duo

A Cupertino sanno bene che anche un ottimo hardware, senza un adeguato supporto lato software, è destinato a non conquistare il favore degli utenti. E questa iniziativa strizza l’occhio anzitutto agli sviluppatori, coinvolgendoli direttamente con la prospettiva di ottenere maggiore visibilità. Il paragrafo che apre il comunicato ufficiale riassume perfettamente questa visione.

A partire da questo venerdì, su App Store saranno disponibili nuove collezioni editoriali dedicate ad app e giochi per iPhone Duo; nel corso dell’anno verranno inoltre rilasciati ulteriori aggiornamenti per le applicazioni. Le app ottimizzate per iPhone Duo sono facilmente riconoscibili grazie al badge “Made for iPhone Duo”, presente nelle pagine dei prodotti all’interno dello store.

Ci sono già alcuni big a bordo: da Netflix (nell’immagine qui sotto) a Prime Video, fino a Paramount+ e ovviamente Apple TV, solo rimanendo nell’ambito dello streaming. L’elenco delle applicazioni già ottimizzate per il pieghevole include poi Word e Outlook di Microsoft, Zoom, Slack, Instagram, OpenTable, DoorDash, Yelp, Lyft, American Airlines, United Airlines e Flighty. Lo stesso vale per giochi come Asphalt Legends e UnGodly. L’elenco completo è molto più lungo. Saranno anche i programmatori indipendenti a fare la differenza.